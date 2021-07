Portefeuilles Bitcoin

Jack Dorsey’s Square commence à créer un portefeuille matériel Bitcoin « Mainstream Self-Custody » s’intégrant aux smartphones

“Nous le faisons”, a déclaré Jack Dorsey, PDG et co-fondateur de Twitter, ajoutant à son fil Twitter du mois dernier où il parlait de sa société de paiement Square envisageant de créer un portefeuille matériel pour Bitcoin.

Un peu plus d’un mois plus tard, Jesse Dorogusker, responsable du matériel chez Square, a déclaré jeudi soir qu’ils allaient de l’avant avec leur projet de créer un portefeuille matériel pour la principale crypto-monnaie. Il a dit dans un fil Twitter,

“Nous avons décidé de créer un portefeuille matériel et un service pour rendre la garde des bitcoins plus courante.”

Le plan, comme Dorsey est d’accord, est d’avoir un portefeuille matériel pour Bitcoin qui s’intègre aux smartphones.

Alors que Dorsey a annoncé le feu vert avec son plan de portefeuille Bitcoin, il a répondu que l’idée est de le rendre si facile à utiliser que même une grand-mère pourrait l’utiliser tout en s’assurant que l’entreprise ne pourra pas accéder à ces portefeuilles. .

Il a également déclaré qu’ils envisageraient d’ajouter la fonctionnalité permettant aux utilisateurs de “consacrer un pourcentage des ventes quotidiennes à l’investissement automatique dans Bitcoin”.

Bien qu’il y ait beaucoup de questions et de problèmes à résoudre, l’équipe est claire sur la direction du produit, ce que Dorogusker a déclaré :

“Bitcoin d’abord, distribution mondiale, multisig pour obtenir “l’auto-conservation assistée et prioriser l’utilisation mobile”.

Square passera à l’étape suivante, qui consiste à constituer une petite équipe interfonctionnelle. Et pour cela, ils recrutent pour des postes clés dans les domaines du matériel, des logiciels, de la sécurité et des affaires et recherchent des personnes qui souhaitent « construire une autonomie générale » avec eux.

