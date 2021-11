Jack Dorsey’s Square publie un livre blanc sur Bitcoin DEX

Jack Dorsey, PDG de Twitter et Square, avait précédemment révélé son intention de lancer une plate-forme décentralisée d’échange Bitcoin (DEX). Les plans se sont concrétisés après que Dorsey a publié vendredi un livre blanc détaillant la feuille de route pour le développement de l’échange Bitcoin décentralisé de Square, baptisé tbDEX.

tbDEX sera basé sur un modèle sans confiance, contrairement à la plupart des plateformes d’échange décentralisées. Il n’offrira pas de jeton de gouvernance, mais aura plutôt un protocole de message qui apportera la confiance aux relations sans utiliser de fédération pour fournir l’accès.

tbDEX ne sera pas aussi décentralisé

Le livre blanc indiquait que tbDEX ne viendrait pas avec le niveau de décentralisation présent sur d’autres plateformes d’échange. L’une des caractéristiques qui inhibe le niveau de décentralisation est que les utilisateurs doivent répondre à l’exigence de connaître leur client.

Ces réglementations permettront de s’assurer que les utilisateurs se conforment aux réglementations proposées dans les différentes régions. En outre, il a des fonctionnalités limitées car il permettra uniquement aux utilisateurs de connecter leurs portefeuilles au DEX et d’échanger des pièces entre eux.

De plus, les transactions sur la plateforme seront également analysées à l’aide d’un outil d’analyse. Le document technique propose que l’outil d’analyse soit intégré à la plateforme ou via un tiers. La partie médico-légale est un sujet controversé dans le secteur de la cryptographie qui s’efforce d’apporter la décentralisation et l’anonymat.

Grâce à un système d’analyse, il sera facile pour les autorités de lier les adresses de portefeuille public et les détails KYC sur la plateforme, révélant ainsi les identités réelles des parties effectuant la transaction. Cependant, les régulateurs demandent de telles mesures pour garantir que les crypto-monnaies ne sont pas utilisées pour des activités illégales.

tbDEX a ses avantages

Bien que les fonctionnalités centralisées de cet échange aient suscité un débat dans l’ensemble du secteur, elles ont également reçu le soutien de certains membres de la communauté crypto. Tout d’abord, ce sera le seul DEX doté d’un cadre solide pour lutter contre les activités illicites.

L’autre caractéristique est la rétrofacturation, où Square aura le pouvoir d’annuler les transactions sur le DEX. Cela contribuera grandement à réduire les tractions de tapis qui deviennent de plus en plus répandues dans l’industrie DeFi. Square invite également les gens à commenter ce livre blanc.

