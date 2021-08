Jack Dorsey’s Square s’apprête à créer un échange de bitcoins décentralisé ⋆ ZyCrypto Crypto new media

Publicité





Jack Dorsey, PDG et fondateur de Square, a annoncé que le département récemment créé de la société de paiement, TBD, construira un échange décentralisé (DEX) pour Bitcoin.

“Nous avons déterminé la direction de @TDB54566975 : aidez-nous à créer une plate-forme ouverte pour créer un échange décentralisé pour Bitcoin”, a déclaré Dorsey dans un tweet récent.

TBD a été annoncé pour la première fois en juillet sans beaucoup de clarification lorsque Dorsey a déclaré que Square créerait une nouvelle entreprise axée sur la fourniture de « services financiers non dépositaires, sans autorisation et décentralisés » pour Bitcoin.

Le responsable du développement stratégique de Square, Mike Brooks, qui a été nommé responsable du projet, a également commenté cet effort. Brooks, qui a déclaré qu’il y avait eu beaucoup de spéculations sur ce qu’était et n’était pas le TBD, a précisé que sa direction était de trouver une solution au problème actuel auquel Bitcoin était confronté en n’ayant pas un moyen facile de s’impliquer dans le réseau sans impliquer centralisé des échanges.

Brooks explique que Square croit fermement que Bitcoin est une monnaie native pour Internet, c’est pourquoi il s’est lancé dans le projet pour aider à poursuivre son adoption et même sa distribution à l’échelle mondiale de manière évolutive et rentable. TDB54566975 tel que le projet est actuellement identifié vise donc à être construit de manière entièrement open-source et publique. Il a concédé qu’ils avaient encore des questions à poser et à répondre car ils n’avaient pas réglé tous les détails ; l’entreprise est ouverte aux suggestions.







Notamment, TBD n’est pas la seule incursion de Square dans la création d’outils pour le réseau Bitcoin. En juillet, la société qui détient plus de 8 000 Bitcoins, a également annoncé qu’elle construirait un portefeuille matériel pour Bitcoin. Le produit ciblera d’abord le bitcoin, la distribution mondiale, le multisig pour atteindre l’« auto-conservation assistée » et priorisera également l’utilisation mobile. Semblable à TDB, le portefeuille serait développé en tant que projet open source dès le développement du logiciel jusqu’au matériel lui-même.

Jack Dorsey a exprimé à plusieurs reprises une ferme conviction dans l’avenir de Bitcoin, exprimant même sa volonté d’abandonner toutes les autres missions et de faire face au développement du réseau Bitcoin si le besoin s’en fait sentir. En ce qui concerne Bitcoin, Jack est cité en disant “Je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de plus important dans ma vie sur lequel travailler” lors de la conférence Bitcoin 2021, comme l’a rapporté CNBC en juin. Jusqu’à présent, il a fait preuve d’une détermination sans faille pour promouvoir l’adoption du Bitcoin à l’échelle mondiale.

Pour Dorsey, Bitcoin a le potentiel d’être l’avenir de l’argent sur Internet ; offrant des opportunités aux personnes non bancarisées à l’échelle mondiale. Pour cette raison, il considère son entreprise, Square, comme un outilleur dans la réalisation de cet avenir.