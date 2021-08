Jack Dorsey’s Square va acquérir Afterpay pour 29 milliards de dollars et autorisera les achats de Bitcoin ⋆ Crypto new media

in

La plate-forme de paiement mobile populaire Square a annoncé aujourd’hui qu’elle avait accepté d’acquérir la société australienne de technologie financière Afterpay via un « Scheme of Arrangement » approuvé par le tribunal et recommandé de plusieurs milliards de dollars.

Square va acquérir Afterpay pour 29 milliards de dollars

La société dirigée par Jack Dorsey a déclaré que l’accord lui permettrait d’acquérir toutes les actions émises par Afterpay pour 29 milliards de dollars (39 milliards de dollars australiens) sur la base du cours de clôture des actions ordinaires de Square au 30 juillet 2021. La transaction devrait avoir lieu en au premier trimestre 2022 et payé en totalité en actions, si certaines conditions de clôture sont remplies.

Selon les termes, les actionnaires d’Afterpay recevront un taux de conversion fixe de 0,375 action ordinaire de classe A de Square pour chaque action ordinaire d’Afterpay qu’ils détiennent à la date d’enregistrement. Le rapport a noté que Square pourrait décider de payer jusqu’à 1% du montant total en espèces.

Square établira également une cotation secondaire sur l’Australian Securities Exchange (ASX) pour permettre aux actionnaires d’Afterpay de négocier des actions Square via les CHESS Depositary Interests (CDI) en bourse.

À la fin de la transaction, les dirigeants d’Afterpay, y compris les cofondateurs et les co-PDG, rejoindront Square pour aider à diriger les activités d’Aferpay.

Les utilisateurs d’Afterpay accèdent à Bitcoin via l’application Cash

Afterpay est l’une des principales plateformes « acheter maintenant, payer plus tard » (BNPL) opérant en Australie, au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande. Suite à l’acquisition de l’année prochaine, Square intégrera Afterpay dans ses plateformes Seller et Cash App.

Cela permettra même aux plus petits commerçants d’offrir BNPL aux clients à la caisse, permettant aux utilisateurs d’Afterpay d’effectuer des paiements en plusieurs fois directement depuis Cash App. Dans le cadre de l’intégration, plus de sept millions de clients utilisant Afterpay pourront accéder aux avantages des fonctionnalités de Cash App telles que le transfert d’argent, le bitcoin et les achats d’actions, entre autres.

Les clients de Cash App bénéficieront également de l’intégration car elle leur permettra de découvrir les commerçants et les offres BNPL au sein de l’application.

Le fondateur et PDG de Square, Jack Dorsey, pense que les deux sociétés s’efforcent de rendre le système financier plus juste, accessible et inclusif, ce qui leur donne un « objectif commun ».

“Ensemble, nous pouvons mieux connecter nos écosystèmes Cash App et Seller pour offrir des produits et des services encore plus attrayants aux commerçants et aux consommateurs, en leur remettant le pouvoir”, a déclaré Dorsey.

Square continue de favoriser l’adoption du BTC

Pendant ce temps, l’acquisition prévue d’Afterpay n’est que l’une des dernières initiatives de Square pour amener Bitcoin au grand public. En juillet, Jack Dorsey a révélé que son entreprise créait une nouvelle entreprise DeFi qui se concentre sur BTC. Comme indiqué, le projet sera une plate-forme open source pour les développeurs de services financiers non dépositaires, sans autorisation et décentralisés.

La société construit également un portefeuille bitcoin matériel pour promouvoir l’adoption généralisée de la crypto-monnaie et s’est associée à Blockstream d’Adam Back pour lancer une installation d’extraction de Bitcoin à énergie solaire aux États-Unis.

