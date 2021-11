Jack Eichel fait maintenant partie des Golden Knights et les fans de la LNH sont ravis

Jack Eichel n’est plus membre des Sabres de Buffalo. Après six ans au sein de l’organisation des Sabres en tant que deuxième choix au total en 2015, Eichel se dirige maintenant vers les Golden Knights de Vegas dans le cadre du premier échange majeur à succès de la LNH que nous avons vu cette saison.

C’était long à venir pour Eichel, qui s’est vu retirer son poste de capitaine avec Buffalo alors qu’il était assis en raison d’une blessure. Le problème majeur entre les Sabres et Eichel était un désaccord sur le type d’opération que le joueur de 25 ans devrait subir pour réparer le disque qu’il s’est fait hernie au cou la saison dernière.

En tant que membre des Golden Knights, Eichel pourra obtenir la chirurgie de remplacement du disque artificiel qu’il souhaitait, avec un temps de récupération compris entre trois et cinq mois. Eichel, qui n’est pas un utilisateur très prolifique de Twitter depuis son arrivée cet été, a même tweeté sa réaction enthousiaste à la nouvelle avec lui dans un maillot des Golden Knights.

Bien que les Golden Knights ne profiteront pas des avantages de cette transaction avant un certain temps, il est bon de voir Eichel enthousiaste à l’idée de rejouer au hockey. De plus, Eichel pourra enfin se faire opérer de sa hernie discale, une blessure qui, j’en suis sûr, n’est pas agréable à vivre au quotidien.

Voici comment le monde du hockey a réagi au commerce d’Eichel et à la fin d’une ère à Buffalo.

Le résultat le plus important de tout cela est qu’Eichel va enfin subir l’opération qu’il souhaite afin qu’il ne perde plus un temps précieux après n’avoir pas été autorisé à faire ce qu’il pensait être le mieux pour son corps. Espérons que cela améliore vraiment sa qualité de vie sur et hors de la glace.

– Shayna (@hayyyshayyy) 4 novembre 2021