Jack Eichel fait référence à “ Déconnecter ” avec les Sabres, sans engagement sur l’avenir avec l’équipe ⋆ .

Le capitaine des Sabres de Buffalo, Jack Eichel, a connu une autre saison difficile avec son organisation.

Le joueur de 24 ans a vu ses Sabres terminer dernier dans la LNH au chapitre des points, et il souffre d’une hernie discale depuis mars. Lors de la première session médiatique d’Eichel depuis un certain temps, il était visiblement irrité par la façon dont les Sabres ont géré sa blessure. Eichel préférerait se faire opérer, tandis que les Sabres voyaient la situation d’une autre manière.

“De toute évidence, je suis sous contrat avec cette équipe, et ils détiennent certainement beaucoup de cartes sur ce que je peux et ne peux pas faire”, a déclaré Eichel lors d’une session vidéo de fin de saison de 25 minutes avec les journalistes via The Seattle Times.

«Les choses n’ont pas été très noires et blanches», a-t-il déclaré. “Il y a eu des conversations difficiles, mais je dois faire ce qu’il y a de mieux pour moi.”

Jack Eichel continuerait à exprimer des doutes quant à son désir de jouer pour les Sabres à l’avenir.

«Je pense que j’ai beaucoup réfléchi pour faire cette intersaison. Il y a beaucoup de choses que je devrai considérer », a-t-il déclaré. «Mais pour l’instant, évidemment, je suis ici, je suis le capitaine de cette équipe de hockey. Mon objectif est d’être disponible et d’essayer d’aider les gars dans la salle et d’aider cette organisation à gagner des matchs de hockey. Et je continuerai à le faire tant que je serai là.

Jack Eichel n’a pas encore demandé à être échangé, mais il semble bien qu’il l’ait envisagé. Si Buffalo veut qu’un tir revienne sur sa franchise, il devra probablement rendre Jack Eichel heureux et en bonne santé.

