Jack Eichel obtient enfin le nouveau départ qu’il mérite avec Vegas

Dire que cela a mis du temps à venir pour Jack Eichel serait un euphémisme.

Jeudi, les Sabres de Buffalo et Eichel ont mis fin à leur relation tendue après des mois bloqués dans une impasse via un échange avec les Golden Knights de Vegas. Il y a, bien sûr, des ramifications sur le hockey à considérer étant donné qu’il s’agit de la plus grosse transaction que la LNH ait connue cette saison, mais je veux prendre du recul et me concentrer sur Eichel lui-même ici.

En mars, Eichel a subi une hernie discale au cou lors d’un match contre les Islanders de New York, une blessure qui l’a mis KO pour le reste de la saison 2021-22. À l’époque, on s’attendait à ce qu’Eichel soit prêt pour le camp d’entraînement des Sabres en septembre s’il subit l’opération requise. Cette opération n’a jamais eu lieu, et n’a toujours pas eu lieu, près de huit mois depuis la blessure initiale d’Eichel, tout cela parce que les Sabres et leur ancien capitaine n’étaient pas d’accord sur le type d’opération à subir.

Les tensions montaient déjà entre Eichel et les Sabres en 2020 lorsque le capitaine de l’équipe de l’époque a déclaré aux médias qu’il en avait » marre » et » frustré » par toutes les défaites à Buffalo. Ajoutez maintenant la blessure inévitable d’Eichel au mélange, aux côtés des Sabres refusant de le laisser subir l’opération qu’il voulait, et vous avez tout le gâchis sur les mains.

Il est juste de dire que de haut en bas, les Sabres ont complètement mal géré la blessure d’Eichel. Bien que la procédure qu’Eichel souhaitait obtenir, la chirurgie de remplacement d’un disque artificiel, n’ait jamais été pratiquée sur un joueur de la LNH auparavant, elle a été pratiquée sur d’autres athlètes. Les Sabres, quant à eux, ont souhaité opter pour une chirurgie plus traditionnelle – la fusion de disques – qui comporte le risque de devoir à nouveau passer sous le bistouri à l’avenir.

En fin de compte, les Sabres détenaient toutes les cartes grâce à la convention de négociation collective de la LNH, qui stipule que l’équipe d’un joueur a le dernier mot sur les procédures médicales. Et pendant huit longs mois, Eichel a dû faire face à une hernie discale, qui a impacté sa vie de tous les jours et l’a écarté du hockey.

Après tout ce qu’il a enduré, il n’est pas étonnant qu’Eichel veuille quitter Buffalo.

« Nous n’étions pas vraiment en position de… vous savez, que nous allions essayer de gagner. » Après avoir été échangé aux @GoldenKnights, @jackeichel a parlé à @FriedgeHNIC de l’endroit où il pensait personnellement que les choses n’allaient pas avec les Sabres de Buffalo. pic.twitter.com/akwoO2hDFL – Sportsnet (@Sportsnet) 4 novembre 2021

Vegas était le lieu d’atterrissage d’Eichel depuis longtemps, il n’est donc pas vraiment surprenant de le voir atterrir avec les Golden Knights à la fin de la journée. Bien que Vegas devra attendre entre trois et cinq mois pour enfin sortir Eichel sur la glace et jouer, c’est une excellente décision pour toutes les parties. Les Golden Knights peuvent ajouter le centre vedette qu’ils recherchaient, tandis que les Sabres peuvent enfin réduire leurs pertes et recommencer avec un nouveau groupe de jeunes joueurs.

Surtout, Eichel prend également un nouveau départ pour revitaliser sa carrière dans la LNH. Pendant la majeure partie de son temps dans la ligue, Eichel a joué le deuxième violon de Connor McDavid, qui l’a précédé au premier rang en 2015 contre les Oilers d’Edmonton. Eichel a toujours joué dans l’ombre de McDavid, et même si Edmonton a ses propres problèmes, le choix n ° 1 au classement général a engrangé les récompenses et les distinctions depuis.

Avec Vegas, cependant, Eichel a la possibilité de recommencer. Nous avons vu des aperçus de la grandeur d’Eichel dans le passé, de sa saison de 82 points en 2018-19 à 36 buts en 68 matchs au cours de l’année 2019-2020 raccourcie par COVID. Eichel ne sera pas McDavid, et ce n’est pas grave ! Il n’y a personne comme McDavid qui joue au hockey en ce moment.

Et pourtant, Eichel a enfin la chance de tracer sa propre voie avec les Golden Knights. Eichel pourrait même jouer pour l’équipe olympique américaine en février s’il récupère assez vite de son opération ! Avec Vegas, Eichel prend enfin le nouveau départ qu’il mérite et, pour ma part, j’ai hâte de voir ce qu’il en fera.

