Jack Flatley : « Nous avons trouvé des faiblesses chez Kerman que nous allons exploiter »

Communiqué de presse

Les protagonistes de ce vendredi soir à l’Arena de Bilbao, que nous verrons en direct sur DAZN à partir de 19h30, ont fait part de leurs impressions lors d’une conférence de presse. Kerman Lejarraga fera sa première défense du titre européen des super-welters contre le Britannique Jack Flatley. Damián Biacho et Guillermo Rivera disputeront le championnat espagnol des super-moyens. Jonathan Alonso, Samuel Carmona et Campbell Hatton complètent l’alignement. La pesée, ce jeudi à 13h00.

Kerman Lejarraga – Bilbao. 32-2, 25 KO. Champion d’Europe des super-welters

« J’ai envie de boxer devant mon peuple. Je me suis reposé une semaine après le combat avec Charrat. J’ai apprécié la formation. Quel que soit le résultat de vendredi, je serai de retour au travail la semaine prochaine. Flatley est un combattant fort à l’avenir, mais nous nous sommes entraînés pendant douze rounds. Je sais d’où je viens, je dois beaucoup à mon peuple et c’est incroyable comme ils m’encouragent ».

Jack Flatley – Bolton. 17-1-1, 4 KO. Candidat au titre européen des super-welters

« Ceci est une grande opportunité. Je n’ai pas arrêté de m’entraîner et je suis un boxeur différent de celui de ma dernière défaite. C’est mon travail, ce sera probablement l’occasion de ma vie. J’ai regardé Kerman se battre pour l’étudier, et c’est un combattant très solide, mais nous avons trouvé quelques faiblesses que nous espérons exploiter vendredi. Chaque grand boxeur a dû se rendre chez le champion pour gagner, pour moi c’est une motivation supplémentaire que les fans encouragent Kerman ».

Damian Biacho – Madrid. 11-0, 2 KO. Champion d’Espagne des super-moyens

« J’ai eu un bon feeling lors de mon dernier combat. Mon objectif est d’avoir une continuité dans la boxe. Rivero est un adversaire qui se bat bien sur les trois distances. Que nous soyons tous les deux invaincus n’est pas une pression supplémentaire, seuls ceux qui montent sur le ring perdent. »

Guillermo Rivero – Getxo. 8-0-1, 1 KO. Aspirant au titre espagnol des super-moyens

«Je n’ai pas combattu depuis près de trois ans, mais je n’ai pas arrêté de m’entraîner et j’espère que cela ne m’affecte pas. Je suis concentré sur le combat. Damien est un grand boxeur, et il est a priori meilleur que moi, je ne lui trouve aucune faiblesse car il fait tout bien. C’est de la boxe et c’est beaucoup de rounds, donc on ne sait jamais. »

Jonathan Alonso – Espagne. 20-1, 7 KO

«Je reviens à ma version précédente après la pandémie. Nous avons fait une bonne préparation. Ce combat est un tremplin pour l’année prochaine et pour pouvoir aspirer à de plus grands combats. Je suis motivé et préparé. »

Mohamed El Marcouchi – Belgique. 28-2, 11 KO

« Je suis ici pour saisir l’opportunité. Je vais donner ma meilleure version. C’est un bon combattant, mais moi aussi. Je n’ai eu que deux semaines pour me préparer au combat, mais je suis là pour gagner.

Campbell Hatton – Royaume-Uni. 4-0, 0 KO

«Le dernier combat a été une grande leçon, c’est de la boxe professionnelle et je dois apprendre de chaque expérience car cela fera de moi un boxeur plus dur. Je suis un boxeur agressif, j’aime frapper le corps, mais je n’ai pas encore montré mon intelligence sur le ring. Je me suis entraîné pour améliorer ma technique. La victoire de Kiko Martínez a été une grande surprise. Il nous a montré que le boxeur espagnol donne toujours tout ».