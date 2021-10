Jack Flatley, possible rival pour la défense européenne de Kerman Lejarraga

Dario Pérez

Match de boxe il continue de penser à l’Espagne pour faire des spectacles, comme en témoigne sa carrière ces derniers mois. Le 3 décembre, ils pourraient étendre les villes « conquises ».

Après trois galas en Espagne, Bilbao C’est la prochaine ville où débarquera le géant britannique de la boxe, avec une star locale comme principale attraction. Kerman Lejarraga (33-2, 25 KO) effectuera une défense volontaire de son titre européen des super-welters, brillamment réalisé il y a un mois et demi à Barcelone face aux Français Dylan charrat (20-1-1, 6 KO).

C’est toujours un candidat obligatoire, étant donné la fin du procès entre lui et Lejarraga et l’égalité sur les cartes, mais qui pourrait être le rival de Morga’s Revolver en décembre est le Britannique Jack flatley (17-1-1, 4 KO). Il a 24 ans et vient de battre aux points le Hongrois Peter Kramer, également en septembre dernier. Il a été champion d’Angleterre des super-welters en 2019, son plus grand succès en tant que professionnel.

Bien qu’il n’apparaisse pas dans les dernières listes de l’UER, il lui fera sûrement un trou si l’accord final est trouvé. C’est un combattant courageux, qui bien qu’il ne soit pas KO, il se plie et a une bonne résistance.

