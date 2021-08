Jack Grealish a autrefois préféré Manchester United à Man City, mais la cible de transfert s’améliorera aux côtés de Harry Kane et du “joueur préféré de tous les temps” Kevin De Bruyne s’il termine son mouvement

in

Jack Grealish préférait autrefois Manchester United à Manchester City.

Il est évidemment Aston Villa de bout en bout, mais de vieux tweets qui ont refait surface depuis montrent qu’il se penchait plus vers les Red Devils que vers City.

En tant que jeune, Grealish se penchait davantage sur Man United que sur City

twitter @JackGrealish

Ce tweet a depuis été supprimé

Les clubs de Manchester se sont affrontés dans une course au titre de Premier League en 2011/12 qui est sans doute le plus grand crescendo de l’histoire de la ligue de football anglaise avec Sergio Aguero marquant CE but contre QPR le dernier jour.

Avant que tout le drame ne se déroule, Grealish a tweeté : « Le football est lancé ! S’il vous plaît, gagnez et perdez la ville, je ne peux pas voir la ville gagner lol, venez aussi à la villa », a-t-il écrit avant d’utiliser le hashtag « #prayforstan » en référence à l’ancien capitaine d’Aston Villa Stiliyan Petrov, qui a reçu un diagnostic de leucémie.

City a battu United à l’Etihad Stadium 1-0 deux semaines plus tôt et Grealish était également prêt aux hommes de Sir Alex Ferguson.

Il a tweeté: “En route pour l’entraînement, enfin je suis de retour à l’entraînement et le soleil brille, absolument BUZZING pour le match de ce soir, allez-y REDS.”

twitter @JackGrealish

Sans surprise, ce tweet a également été supprimé

Des performances fantastiques lors de la première saison de Villa dans l’élite, lors de la saison 2019/20, ont conduit à des rumeurs liant Grealish à un transfert à Old Trafford, cependant, il les a mis au lit lorsqu’il a signé un nouveau contrat avec son club.

Un an plus tard, les rumeurs entourant une sortie de Grealish se poursuivent, mais les rivaux de United, City, sont le seul club réellement en lice pour l’avoir.

Le capitaine de la Villa, 25 ans, a exprimé très clairement son amour pour son club d’enfance, mais une offre de City sera très tentante.

Grealish jouerait aux côtés de son “joueur préféré” en Kevin De Bruyne s’il faisait le déplacement.

getty

Imaginez à quel point Grealish jouerait aux côtés du double vainqueur du joueur de l’année PFA

À propos de De Bruyne, Grealish a déclaré l’année dernière : « Je suis à moitié stupéfait quand je joue contre Kevin De Bruyne parce que c’est mon joueur préféré de tous les temps.

“Je pense qu’il est incroyable, je pense qu’il est de loin le meilleur joueur de Premier League en ce moment.

“C’est quelqu’un que j’admire personnellement en ce moment et j’essaie de ne pas baser mon jeu sur lui, mais d’essayer de prendre des éléments de son jeu et de les mettre dans le mien.”

City serait également après le coéquipier anglais de Grealish, Harry Kane. S’ils débarquent les deux joueurs, les hommes de Pep Guardiola deviendront encore plus redoutables qu’ils ne le sont déjà.

Ville avec Grealish et Kane. Gardez à l’esprit que Raheem Sterling, Riyad Mahrez et Bernardo Silva seraient sur le banc !

Kane essaie apparemment de forcer un mouvement vers l’Etihad en ne se présentant pas au terrain d’entraînement comme prévu lundi matin.

Cela contraste avec Grealish qui a rejoint ses coéquipiers de Villa pour un entraînement de pré-saison après ses vacances, qui ont été prolongées en raison de ses excursions à l’Euro 2020.

Avec Kane, en tête et fourni par Grealish, Phil Foden et De Bruyne, il sera très difficile de les arrêter la saison prochaine.

