Jack Grealish a comparé à Paul Gascoigne et peut être le joueur de l’Euro 2020, selon un ancien coéquipier, qui affirme que la star anglaise était ” le jeune talent le plus travaillant ” qu’il ait jamais vu

Le nouveau barnet de Phil Foden le fait peut-être ressembler à Paul Gascoigne lors de l’Euro 1996, mais c’est Jack Grealish qui ressemble le plus à la légende anglaise.

C’est selon Robert Snodgrass, qui estime que son ancien coéquipier d’Aston Villa peut devenir l’un des joueurs de l’Euro 2020.

Grealish n’a que sept sélections en Angleterre à son actif, mais est déjà comparé à l’un des plus grands joueurs du pays.

De belles performances lors des matchs amicaux d’avant-tournoi de l’Angleterre ont conduit à des appels croissants pour que Gareth Southgate commence Grealish lors de son match d’ouverture contre la Croatie dimanche, EN DIRECT sur talkSPORT.

Et Snodgrass est tout à fait dans ce camp, affirmant que le joueur de 25 ans est le plus proche de l’icône des Trois Lions Gazza qu’il ait jamais vu.

“Chaque fois que je regarde Jack Grealish, il a l’air de s’améliorer”, a déclaré Snodgrass à talkSPORT Breakfast.

« Je n’ai vu personne comme lui. C’est le plus proche de Gascoigne que j’aie vu. Il l’emmène n’importe où, il dribble devant les gens.

Gazza s’est fait aimer de tous les fans anglais lors de la Coupe du monde 1990 et à l’Euro 96, où il a marqué un but époustouflant contre l’Écosse.

« S’il joue tous les matchs, il sera l’un des joueurs du tournoi.

Alors que le talent de Grealish était toujours évident, il y a eu des points d’interrogation sur son engagement en raison d’incidents hors terrain dans lesquels il a été pris – même Southgate avait hésité à le sélectionner pour les précédentes équipes anglaises.

Mais Snodgrass, qui a joué aux côtés de Grealish en prêt à Villa, a rejeté toute suggestion selon laquelle la star anglaise manque d’éthique de travail alors qu’il jette une lumière fascinante sur ses efforts inlassables dans les coulisses.

“Beaucoup de gens l’ont interrogé pendant de bonnes années et il le savait”, a ajouté Snodgrass.

«Quand j’étais à Villa, il revenait d’une blessure et les gens se demandaient combien de buts et de passes décisives il obtenait.

Grealish a fait irruption du côté de Villa à l’âge de 18 ans. Maintenant, il semble être un acteur clé pour l’Angleterre

“Mais il est revenu de cette blessure et je n’ai jamais vu un jeune talent travailler plus dur que lui, Declan Rice est un autre dans la configuration anglaise avec qui j’ai joué et c’est un talent exceptionnel.

«Mais Jack Grealish, chaque enfant devrait le surveiller. Il y a beaucoup de choses hors terrain dont les gens ont parlé et c’est mon animal de compagnie. Nous parlons beaucoup des points négatifs mais personne ne voit le travail se dérouler dans les coulisses, ce gamin travaille aussi dur que je ne l’ai jamais vu.

“Il est au gymnase à 6h/7h tous les jours, il a emmené le préparateur physique Oli Stephenson, qui lui ferait subir des séances dures et intenses pour vivre dans sa maison.”

