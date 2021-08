Jack Grealish a été comparé à Lionel Messi et Luis Figo, le joueur le plus travailleur d’Aston Villa et maintenant fixé pour un record de transfert britannique de 100 millions de livres sterling à Man City

in

Jack Grealish est sur le point de rejoindre Man City dans un transfert qui battra le record de transfert britannique.

Les fans d’enfance d’Aston Villa se dirigent vers la prochaine étape de sa carrière après que City ait respecté la clause de libération de 100 millions de livres sterling dans son contrat.

Grealish était un favori des fans à l’Euro 2020

Il a été populaire auprès des supporters du club et du pays avec des appels pour qu’il commence pour l’Angleterre à l’Euro 2020 constant tout au long du tournoi.

Le milieu de terrain offensif peut jouer à gauche ou dans le rôle de n°10 derrière un attaquant central.

Depuis le début de la saison 2019/20, Grealish se classe dans le top 10 de la Premier League pour de nombreuses statistiques, notamment ; passes décisives, occasions créées, fautes gagnées et prises terminées.

Mais les statistiques ne racontent pas toujours toute l’histoire. Son flair et son talent ont gagné de nombreux admirateurs dans le monde entier.

L’ancien patron de Chelsea, Manchester United et Tottenham, Jose Mourinho, était un expert de talkSPORT tout au long de l’Euro 2020 et a fait l’éloge du joueur de 25 ans.

Grealish est sur le point de signer pour Man City dans le cadre d’un contrat record de 100 millions de livres sterling

Il a déclaré à talkSPORT: “Grealish, pour moi, est formidable et ce qu’il crée et sa personnalité -” donne-moi le ballon “- il me rappelle un peu Luis Figo.

« Je n’aime pas faire de comparaisons, surtout avec un vainqueur du Ballon d’Or, mais Grealish me rappelle mon Figo.

“Figo, je l’ai eu à différentes périodes de ma carrière mais je l’ai eu lors de sa dernière saison en tant que joueur à l’Inter Milan et même lors de sa dernière saison, il s’est dit ‘donnez-moi le ballon et je résoudrai les problèmes pour vous’ .

“La façon dont Grealish récupère le ballon et attaque les gens, commet des fautes, obtient des pénalités, il est très puissant, je l’aime beaucoup.”

Son coéquipier d’Aston Villa, Emi Martinez, joue son football international avec l’Argentine, ce qui signifie qu’il voit régulièrement Lionel Messi de près.

Jack Grealish est-il comparable à Lionel Messi ?

“C’est le joueur le plus talentueux que j’aie jamais vu”, a déclaré Martinez à talkSPORT de Grealish.

« Il ne donne jamais le ballon. Quand je vois Grealish courir, c’est toujours un tir cadré ou un corner pour nous. Il dépassera deux ou trois joueurs.

«Je vois juste Messi avec un pied droit quand il a le ballon. Vous ne pouvez pas lui retirer le ballon. C’est le joueur anglais le plus talentueux et je suis surpris qu’il n’ait pas joué plus de matchs pour l’Angleterre.

“Messi est Messi, il est le meilleur de tous les temps. Mais au niveau de l’entraînement, quand Jack a le ballon, les gens ne veulent pas le plaquer, ils le respectent, il peut finir, il peut hacher, il peut tout faire.

“Quand je m’entraîne avec Messi pour l’équipe nationale, c’est la même chose. Personne ne veut le toucher, il coupe les gens, il traite les joueurs comme des cônes. Je vois ça avec Jack ici.

Grealish est un fan de Villa d’enfance, mais il se dirige vers la sortie

Les fans anglais comparent régulièrement Grealish à la légende anglaise Paul Gascoigne et Robert Snodgrass, qui a joué avec lui à Aston Villa, pense que les comparaisons sont appropriées.

« Je n’ai vu personne comme lui. C’est le plus proche de Gascoigne que j’aie vu. Il l’emmène n’importe où, il dribble devant les gens », a déclaré Snodgrass à talkSPORT.

« Il y a beaucoup de choses hors terrain dont les gens ont parlé et c’est mon animal de compagnie. Nous parlons beaucoup des points négatifs mais personne ne voit le travail se dérouler dans les coulisses, ce gamin travaille aussi dur que je ne l’ai jamais vu.

Mourinho était analyste pour talkSPORT pendant l’Euro 2020 et faisait l’éloge de Grealish alias Figo

“Il est au gymnase à 6h/7h tous les jours, il a emmené le préparateur physique Oli Stephenson, qui lui ferait subir des séances dures et intenses pour vivre dans sa maison.”

L’attaquant de Watford Troy Deeney était d’accord avec les comparaisons faites avec Gazza et a déclaré à talkSPORT en novembre : « Jack est absolument intrépide. Il voudra le ballon dans n’importe quelle situation, peu importe contre qui il joue, il le veut. Il veut piloter et s’imposer dans le jeu.

«Je l’ai déjà dit et on s’est moqué de lui – c’est à mon avis ce qui se rapproche le plus de Gascoigne.

“Nous n’avons pas vu ce franc-tireur, ce gars qui va bouleverser un match et veut littéralement le ballon n’importe où.”

Grealish a fait 213 apparitions pour Villa

Avant que Grealish ne fasse son entrée dans l’équipe de Villa, il a passé la saison 2013/14 en prêt avec le comté de Notts alors qu’il était encore adolescent.

Son talent était évident même à l’époque et a à lui seul maintenu le club en League One cette saison-là.

«Nous parlons de Gazza dans le passé, qui voulait juste le ballon à ses pieds. C’était lui », a déclaré Shaun Derry, alors patron du comté de Notts, à talkSPORT.

«En tant que jeune manager à l’époque, j’avais besoin d’être guidé par mes influences autour de moi. Greg Abbot s’est retourné vers moi et m’a dit de lui faire confiance.

« Faites-lui confiance à 17 ans. Je pense “faites confiance à un joueur de 17 ans en League One et nous nous battons pour nos vies”.

« Le meilleur conseil que je pouvais réellement retenir était celui-ci. Fais lui confiance. Nous lui avons tellement fait confiance qu’il nous a gardés dans la ligue.

Son coéquipier de l’époque, Jamal Campbell-Ryce a ajouté : « Il était tellement confiant. Quand un nouveau joueur entre dans le vestiaire, c’est toujours un peu intimidant.

«Dès qu’il est entré sur l’herbe, dès les cinq premières minutes, tout le monde a pu voir le talent et les capacités qu’il avait.

« Jack était de loin le meilleur jeune joueur et joueur que j’ai vu en direct et avec qui j’ai joué.

“Il a ce don où il glisse juste devant les joueurs et attire les joueurs vers le ballon puis prend la bonne décision.”