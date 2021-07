Jack Grealish à Man City pourrait ne pas arriver car il « a des doutes » sur le méga transfert, le capitaine d’Aston Villa pourrait signer un nouvel accord

in

Il y a quelques semaines, Jack Grealish à Manchester City aurait été un accord presque conclu, maintenant le déménagement pourrait ne pas se produire.

Il est entendu que Pep Guardiola est un grand fan du capitaine d’Aston Villa, qui s’est fait aimer des fans anglais lors de l’Euro 2020 cet été.

Grealish est avec Villa depuis près de 20 ans

Grealish a été pressenti pour rejoindre les champions de Premier League dans le cadre d’un accord de 100 millions de livres sterling, mais talkSPORT comprend qu’il « a des doutes » sur cette décision.

C’est selon l’expert en transfert Alex Crook, qui a révélé sur Drive qu’il avait reçu un SMS d’un proche du camp de Grealish selon lequel le joueur avait des doutes.

Crook a ajouté que Grealish pourrait signer un nouvel accord cet été malgré le fait que son contrat actuel – signé l’année dernière – expire en 2025.

Le milieu de terrain, maintenant âgé de 25 ans, est associé aux Villans depuis l’âge de six ans et a été leur joueur vedette au cours des deux dernières saisons.

On ne sait pas s’il y a une clause de rachat de 100 millions de livres sterling dans le contrat de Grealish

Il était lié à des joueurs comme Manchester United, mais City semblait être plus que des favoris pour le signer, jusqu’à présent.

Grealish a fait la promotion du nouveau kit de Villa, qui a été lancé plus tôt cette semaine, et a offert l’espoir aux fans qu’il pourrait rester alors qu’il déclarait son amour pour le club.

“Tout le monde sait ce que le bordeaux et le bleu signifient pour moi”, a commenté le milieu de terrain anglais.

“J’ai été un garçon de Villa toute ma vie et j’adore jouer pour ce club.”

Imaginez à quel point City serait bon s’ils avaient le coéquipier de Grealish et de l’Angleterre Harry Kane

On pense également que City est après le coéquipier des Trois Lions de Grealish, Harry Kane, ce qui en ferait une perspective assez effrayante.

Cependant, le nouveau patron de Tottenham, Nuno Espirito Santo, a lancé un message de défi à toutes les parties intéressées.

“Harry est notre joueur, point final”, a déclaré Nuno lors de sa première conférence de presse en tant que patron des Spurs. « Pas besoin de parler d’autre chose.

« C’est maintenant le moment pour Harry de récupérer son énergie, de se reposer. Quand il reviendra, nous aurons le temps de parler.

“Nous aurons de bonnes conversations, mais c’est maintenant le moment pour Harry de se reposer et de se préparer à ce qui va arriver, et j’ai hâte qu’il rejoigne le groupe et commence à travailler ensemble.”