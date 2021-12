Jack Grealish a qualifié de  » crétin  » plus de drame hors du terrain alors que la star de Man City et Phil Foden ont averti qu’ils avaient  » leurs cartes marquées  » par Simon Jordan

Simon Jordan a remplacé le « crétin » Jack Grealish et son acolyte Phil Foden pour les singeries hors du terrain qui les ont mis dans l’eau chaude cette semaine.

Les stars de Man City ont été exclues de l’équipe qui a battu Newcastle 4-0 dimanche après avoir passé une soirée après la défaite 7-0 de Leeds.

Foden et Grealish n’ont pas joué contre Newcastle dimanche

Le club aurait été mécontent de l’état dans lequel les joueurs sont retournés au club lorsqu’ils sont arrivés pour une séance de récupération le lendemain.

Pep Guardiola a fait des commentaires pointus sur la paire, qui ont tous deux des records loin d’être vierges en ce qui concerne leur comportement hors terrain.

Grealish a eu de nombreuses indiscrétions qui ont fait la une des journaux, y compris ses escapades lors de vacances à Tenerife en 2015 et également pendant le verrouillage de l’année dernière.

Foden, quant à lui, a été renvoyé de l’Angleterre en disgrâce, avec Mason Greenwood, pour avoir invité deux femmes à retourner dans leur chambre d’hôtel en Islande en 2020.

Jordan a donné son avis sur la situation de Grealish et Foden

« Ils ont fait marquer leurs cartes maintenant », a déclaré Jordan à talkSPORT. « Foden était en mission internationale, il a été royalement fustigé pour cela.

« Nous avons vu ce comportement dans le camp international. Il a fait marquer sa carte au niveau du club.

« Grealish est un crétin. C’est un crétin. Peu m’importe si c’est un bon garçon ou pas, si vous répétez les mêmes circonstances et vous vous y mettez. Vous vous donnez l’opportunité de reconstruire la réputation qu’il avait. Il a gagné la réputation d’être un peu un Herbert à l’époque et il s’est débarrassé de cette réputation.

https://twitter.com/VillaWatch1/status/1472936023038517258

Une photo a été publiée sur les réseaux sociaux de Foden et Grealish

«Les gens l’ont vu traîner ivre sur des bancs en été, ce qu’il a le droit de faire. Pas ce que vous voulez voir des sportifs professionnels et pas ce que vous voyez des sprinteurs olympiques et des joueurs de tennis, se prélasser ivres comme une mouffette à Tenerife, mais c’est ce que font parfois les footballeurs.

«Jack Grealish a perdu cette image et puis bang… il est jugé par son football. Ensuite, il est debout sur le bord de la route, à moitié coupé, dans une paire de pantoufles.

« La prochaine chose que nous voyons quand il vient de s’établir, et qu’il ne joue pas bien pour Man City, et il est dans l’œil d’une tempête pour s’être présenté à l’entraînement pas dans une condition convenable.

« C’est, par ma définition, un crétin. »

