Jack Grealish a sauvé le comté de Notts de la relégation à 17 ans, est devenu un héros d’Aston Villa, comparé à Luis Figo par Jose Mourinho et pourrait désormais jouer pour l’Angleterre à l’Euro 2020

Gareth Southgate a admis cette semaine qu’il connaissait dix de ses onze de départ pour affronter la Croatie lors du premier match de l’Euro 2020 en Angleterre dimanche – l’homme qui pourrait bien lui causer un mal de tête est Jack Grealish.

Il y a tout juste un an, la star d’Aston Villa n’avait même pas fait ses débuts pour son pays et est maintenant sur le point d’être titulaire.

Grealish a fait cinq apparitions en Angleterre depuis ses débuts l’année dernière

Le joueur de 25 ans a été ébloui lors des deux matches amicaux précédant le tournoi et a été comparé à Paul Gascoigne, mais il pourrait être victime du fait que l’Angleterre dispose d’une telle richesse de talents offensifs.

Ce fut un parcours assez remarquable pour le milieu de terrain depuis les jours passés en prêt en League One à l’adolescence, jusqu’à faire la une des journaux pour les mauvaises raisons et devenir capitaine à Aston Villa.

Cependant, Grealish a toujours eu la qualité de star, et ceux qui l’ont vu s’épanouir au début de sa carrière savaient qu’il irait loin.

Le milieu de terrain a passé la saison 2013/14 en prêt avec le comté de Notts et les a presque à lui seul maintenu dans la division.

Grealish a fait irruption dans l’équipe d’Aston Villa quand il était adolescent

« Il était tellement confiant. Lorsqu’un nouveau joueur entre dans le vestiaire, c’est toujours un peu intimidant », a déclaré Jamal Cambell-Ryce, qui a joué avec lui au club, à talkSPORT.com.

«Dès qu’il est entré sur l’herbe, dès les cinq premières minutes, tout le monde a pu voir le talent et les capacités qu’il avait.

« Jack était de loin le meilleur jeune joueur et joueur que j’ai vu en direct et avec qui j’ai joué.

«Il a ce don où il glisse juste devant les joueurs et attire les joueurs vers le ballon, puis prend la bonne décision.

« Nous restons toujours en contact maintenant. C’est un bon garçon et un bon garçon dans le vestiaire. Il a un très bon caractère et il n’est pas surprenant que Gareth Southgate l’implique fortement dans l’équipe.

Shaun Derry dirigeait le club dans ce qui était son premier emploi après avoir raccroché ses bottes et il a admis qu’il avait des doutes quant à l’idée de plonger un jeune de 17 ans dans l’environnement de League One.

Mais l’ancien patron du comté était convaincu de faire confiance à Grealish et ce fut une décision qui a porté ses fruits.

Grealish a rejoint Villa à l’âge de six ans et a rapidement gravi les échelons

«Nous parlons de Gazza dans le passé, qui voulait juste le ballon à ses pieds. C’était lui », a déclaré Derry à talkSPORT.

«En tant que jeune manager à l’époque, j’avais besoin d’être guidé par mes influences autour de moi. Greg Abbot s’est retourné vers moi et m’a dit de lui faire confiance.

« Faites-lui confiance à 17 ans. Je pense “faites confiance à un joueur de 17 ans en League One et nous nous battons pour nos vies”.

« Le meilleur conseil que je pouvais réellement retenir était celui-ci. Fais lui confiance. Nous lui avons tellement fait confiance qu’il nous a gardés dans la ligue.

Grealish a disputé 37 matchs de Ligue 1 cette saison-là, marquant cinq buts, avant de retourner à Villa où il était déterminé à être une star.

Il était un garçon de Villa de bout en bout et cette passion pour le club suinte de lui sur le terrain.

Grealish est resté avec le club même quand ils ont été relégués au championnat

Mais il y a eu des moments où il a fait la une des journaux en dehors du terrain et cela a parfois affecté la perception du jeune homme.

Il y avait des photos de lui évanoui dans une rue de Tenerife, tandis que des images ont également été publiées dans les journaux nationaux de lui inhalant du gaz hilarant.

Son dévouement au football est quelque chose qui ne peut pas être remis en question cependant. Depuis 2014, il est un habitué de l’équipe première et est resté avec le club alors qu’ils étaient en championnat alors qu’il aurait pu assez facilement déménager.

Robert Snodgrass, qui était prêté à Aston Villa pour la saison 2017/18, a donné un aperçu de ce qu’il était sur le terrain d’entraînement dans une interview avec talkSPORT cette semaine.

« Je n’ai vu personne comme lui. C’est le plus proche de Gascoigne que j’aie vu. Il l’emmène n’importe où, il dribble devant les gens », a déclaré Snodgrass.

«Il y a beaucoup de choses hors terrain dont les gens ont parlé et c’est mon animal de compagnie. Nous parlons beaucoup des points négatifs mais personne ne voit le travail se dérouler dans les coulisses, ce gamin travaille aussi dur que je ne l’ai jamais vu.

“Il est au gymnase à 6h/7h tous les jours, il a emmené le préparateur physique Oli Stephenson, qui lui ferait subir des séances dures et intenses pour vivre dans sa maison.”

Grealish a joué pour les moins de 17, 18 et 21 ans d’Irlande

Jouer pour l’Angleterre lors d’un tournoi majeur était quelque chose qui n’aurait peut-être jamais eu lieu.

Jusqu’en 2016, il progressait dans les équipes de jeunes de la République d’Irlande et était même recherché par Michael O’Neil pour l’équipe senior en 2015.

Il a été nommé joueur de l’année des moins de 21 ans par la Football Association of Ireland en 2015, mais a annoncé qu’il prenait une pause avec les jeunes internationaux.

Grealish savait que son avenir était avec l’Angleterre et a fait sa première apparition chez les moins de 21 ans en 2016, mais une convocation senior n’a pas été aussi rapide.

Il y a eu des moments où il semblait que cela ne viendrait jamais et aurait peut-être dû faire plusieurs apparitions avant de faire enfin ses débuts en août dernier.

Grealish a aidé les moins de 21 ans anglais à remporter le tournoi de Toulon en 2016

Grealish a déclaré à talkSPORT la semaine dernière que son rêve en grandissant était toujours de représenter les Three Lions lors d’un tournoi majeur.

“C’est quelque chose dont j’ai rêvé toute ma vie”, a-t-il déclaré. «Au cours de votre vie et de votre carrière, vous avez des objectifs et lorsque vous en atteignez un, vous passez au suivant, puis vous passez au suivant.

“Mon objectif était de toujours jouer pour l’Angleterre, alors quand je l’ai fait au début de la saison, mon prochain objectif était d’essayer de faire partie de l’équipe pour le Championnat d’Europe à la fin de la saison.

« Je l’ai fait maintenant et je ne sais pas quelle est la prochaine étape. Probablement pour jouer aux Euros et marquer aux Euros et essayer de gagner quelque chose avec l’équipe.

« J’ai l’impression que nous avons l’équipe parfaite pour le faire.

Le milieu de terrain a joué 213 fois pour sa Villa bien-aimée

Le patron de l’Angleterre, Southgate, devra peut-être jouer certains joueurs hors de position afin d’accueillir les meilleurs joueurs du onze de départ.

Ce n’est pas quelque chose qui retiendra Grealish, cependant, car Southgate voit l’homme de Villa jouer dans les trois premiers et pas seulement dans le rôle derrière Harry Kane.

“Nous avons des attaquants qui peuvent jouer à travers la ligne de front, donc nous ne classons pas Jack au n ° 10, nous pensons qu’il peut également être un joueur très efficace de la gauche”, a déclaré Southgate à talkSPORT.

«Il peut jouer à droite, mais moins percutant dans l’ensemble depuis cette zone, mais je l’ai vu avoir un bon impact sur les matchs dans cette zone.

« Nous connaissons les points forts de Jack. Il dessine les joueurs, il peut porter le ballon sur le terrain. Il a obtenu beaucoup de coups francs pour l’équipe. Il pénètre dans des zones dangereuses.

Le milieu de terrain offensif a le talent de dévaster ses adversaires et est un plaisir à regarder avec le ballon à ses pieds.

Il est l’un des nombreux jeunes talents passionnants de l’équipe qui donne tant d’espoir aux fans anglais dans tout le pays.

Grealish a le potentiel pour être une star pour l’Angleterre à l’Euro 2020, mais Southgate le choisira-t-il pour commencer ?

En fait, l’ancien patron de Chelsea, Man United et Tottenham, Jose Mourinho, voit un peu l’icône portugaise Luis Figo dans la star anglaise.

Il a déclaré à talkSPORT: “Grealish, pour moi, est formidable et ce qu’il crée et sa personnalité -” donne-moi le ballon “- il me rappelle un peu Luis Figo.

« Je n’aime pas faire de comparaisons, surtout avec un vainqueur du Ballon d’Or, mais Grealish me rappelle mon Figo.

“Figo, je l’ai eu à différentes périodes de ma carrière mais je l’ai eu lors de sa dernière saison en tant que joueur à l’Inter Milan et même lors de sa dernière saison, il s’est dit ‘donnez-moi le ballon et je résoudrai les problèmes pour vous’ .

“La façon dont Grealish récupère le ballon et attaque les gens, commet des fautes, obtient des pénalités, il est très puissant, je l’aime beaucoup.”

parlerSPORT

Mourinho est un grand fan de Grealish

Mais quel avenir pour Grealish après l’Euro 2020 ? Il y a eu des discussions selon lesquelles Man City voudrait le signer cet été, aux côtés de Harry Kane.

C’est quelque chose que les fans de Villa ne voudront pas entendre car il est un vrai favori et a sorti le club de certaines situations difficiles.

L’ancien manager de l’Angleterre, Glenn Hoddle, a déclaré à talkSPORT: “Je pense que ce serait un bon choix pour lui et pour City. Pep pourrait le faire jouer un peu plus tôt et plus vite, en deux ou trois touches et peut-être qu’il n’aimera pas autant ça, mais il a le talent.

“Ce qu’il a, c’est cette capacité dans et autour de la surface de réparation et, ma parole, City occupe ces positions plus que quiconque.

«Ce serait triste pour les fans de Villa, mais cela allait probablement être sur les cartes à un moment donné. Une fois qu’il a signé ce contrat de cinq ans, j’ai senti que ce n’était pas à lui de rester cinq ans, mais à Villa d’obtenir un meilleur prix pour lui.

Quoi qu’il arrive, le tournoi de cet été est une chance pour Grealish de montrer son talent incontestable au reste du monde.

talkSPORT et talkSPORT 2 auront des commentaires en direct de CHAQUE match de l’Euro 2020. Vous ne manquerez rien car nous vous proposons une couverture, des réactions et des analyses 24 heures sur 24 du 11 juin au 11 juillet. Écoutez en ligne ICI.

