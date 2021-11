Jack Grealish a publié un message réconfortant sur Twitter, saluant Dean Smith après avoir été limogé en tant que manager d’Aston Villa.

L’homme de 100 millions de livres sterling de Manchester City a joué sous Smith à Villa Park et a joué un rôle déterminant dans la promotion du club du championnat et les a aidés à survivre à leur première saison en Premier League.

getty

Grealish a développé son jeu sous Smith pendant leur séjour à Aston Villa

Le club a confirmé le départ de Smith après une série de mauvais résultats qui ont laissé le club à la 15e place, deux points au-dessus de la zone de relégation.

Cependant, Smith occupera toujours une place spéciale dans le cœur des fans de Villa et nul plus que Grealish.

« Personne ne se comparera jamais », a tweeté l’ancien capitaine de Villa en ajoutant une série d’émojis cardiaques pour décrire son affection pour Smith.

getty

Grealish a joué un rôle important dans la promotion de Villa en Premier League

Alors qu’il a fait ses débuts pour le club en 2013, ce n’est qu’en 2018 que Grealish a prospéré.

Sous Smith, lors de la saison 2018/19, le milieu de terrain a contribué à six buts et huit passes décisives en 34 matchs de championnat alors qu’il aidait le club à remporter les éliminatoires du championnat.

Alors que le club revenait enfin en Premier League, Grealish a de nouveau joué un rôle déterminant et a marqué un but crucial lors de la dernière journée de la saison contre West Ham pour leur gagner un point et garantir leur statut dans l’élite.

Encore une fois, ses chiffres étaient impressionnants avec 14 contributions de buts en 36 matchs de championnat, soulignant l’amélioration qu’il a faite sous Smith.

Les clubs ont commencé à remarquer Grealish, en particulier au cours de la saison 2020/21 et malgré 12 matchs manqués pour cause de blessure, l’ancien capitaine de Villa a de nouveau amélioré ses chiffres avec 18 contributions de buts en 26 matchs.

Cette décision a ensuite conduit à un transfert record à City où il s’installe sous Pep Guardiola.

Malheureusement pour son ancien club, ils n’ont pas pu progresser, ce qui a conduit au limogeage de Smith.

.

Grealish a marqué un but énorme contre West Ham lors de la dernière journée de la saison 2019/20 pour maintenir son club en place

.

Sa forme sous Smith a incité City à dépenser les 100 millions de livres sterling nécessaires pour l’emmener à l’Etihad l’été dernier