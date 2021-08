Jack Grealish déménage à Man City pour les trophées et non pour l’argent, insiste l’ancien homme d’Aston Villa, Lee Hendrie, qui réplique aux affirmations des fans de “traître”

Le déménagement imminent de Jack Grealish à Manchester City est une question d’ambition plutôt que d’argent, insiste l’ancien milieu de terrain d’Aston Villa Lee Hendrie.

Grealish semble prêt à achever un déménagement de 100 millions de livres sterling à City cette semaine et à quitter son club d’enfance, Villa, après avoir rejoint leurs rangs de jeunes il y a 20 ans.

.

Grealish a marqué six buts en Premier League en 2020/21

Grealish était en forme brillante pour les Villans à certains moments la saison dernière, marquant six buts et enregistrant 12 passes décisives, mais cela n’a pas aidé l’équipe de Dean Smith à terminer plus haut que 11e en Premier League.

Et, selon Hendrie, l’ambition de Grealish de terminer plus haut dans la ligue et de remporter plus de trophées est la raison pour laquelle il rejoint Pep Guardiola.

Il a déclaré à talkSPORT: “Le record de transfert britannique, il est incontestable que [Aston Villa] Je ne pouvais pas vraiment refuser, s’il y avait une clause de libération dans le contrat de Jack, dont je pense qu’on en a parlé, mais c’est une somme d’argent obscène.

“La façon dont se déroule le football, je pensais que ça allait se calmer, mais il semble continuer à monter en flèche.

«C’est le problème avec Jack, je le connais assez bien et sa famille, je ne pense pas que ce soit vraiment une question d’argent.

Lee Hendrie en action pour Aston Villa en 2006

« Cela aurait pu être n’importe quel montant d’argent ; il était sur une somme d’argent obscène sur son contrat actuel. Donc, je ne pense pas que ce soit une question d’argent.

Hendrie, qui a fait 251 apparitions pour Aston Villa lui-même, admet que certains fans seront mécontents de la décision de Grealish de quitter le club.

Un supporter a rejoint talkSPORT à la suite de la nouvelle du déménagement du milieu de terrain et a qualifié le capitaine de Villa de “traître”.

Cependant, Hendrie pense qu’ils devraient respecter la décision de Grealish de vouloir jouer dans certaines des plus grandes compétitions du monde avec City la saison prochaine et au-delà.

“C’est un fan de Villa, comme moi, et je pense que certains fans auront l’impression qu’il a tourné le dos au club, c’est sûr, cela ne fait aucun doute”, a ajouté Hendrie.

.

Grealish n’a fait ses débuts en Angleterre que l’année dernière, mais s’est avéré populaire auprès des fans anglais

“Mais c’est plus une question de football, c’est plus une question de médailles.

«Écoutez, j’aurais adoré voir Jack être au club de football et ensuite construire quelque chose d’assez spécial à Aston Villa, car ils ont certainement le soutien du conseil d’administration et l’argent pour le faire.

«Je pense juste qu’il y aura une minorité de fans qui tourneront certainement le dos à Jack et c’est en quelque sorte la chose malheureuse à propos du football parce qu’ils sont de grands fans d’Aston Villa et ils s’attendaient juste à ce que Jack Grealish soit là pour toujours.

“Je pense que Jack a évidemment regardé la Ligue des champions et la Premier League – il s’agit des médailles.”

