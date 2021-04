Trevor Sinclair dit que Jack Grealish doit aller au Championnat d’Europe cet été.

Le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, a déjà commencé à dire aux joueurs s’ils sont susceptibles de faire ou non la dernière équipe de 23 joueurs – deux mois avant son nom officiel.

.

Jack Grealish risque de ne pas faire partie de l’équipe d’Angleterre cet été

Le milieu de terrain d’Aston Villa Grealish a raté la récente percée internationale par blessure, ce qui a permis à des joueurs comme Jesse Lingard d’être inclus.

Lingard a impressionné contre Saint-Marin et l’Albanie et pourrait être une inclusion de choc pour le tournoi d’été, malgré seulement un récent retour en forme.

Cela peut signifier qu’une star comme Grealish ou Jadon Sancho manque la sélection pour les Euros, selon un rapport paru dans The Sun.

Ce serait une grande surprise si Grealish était omis étant donné qu’il a commencé les trois internationaux d’Angleterre lorsqu’il était en forme en novembre.

Il a créé 65 chances de jeu ouvert en Premier League cette saison, 25 de plus que tout autre joueur anglais.

.

Grealish a créé plus de chances que tout autre joueur de la Premier League cette saison

L’ancien ailier de Man City et de West Ham, Sinclair, a comparé Grealish à la légende anglaise Paul Gascoigne et a déclaré qu’il serait étonné si Southgate le laissait de côté.

«Vous devez avoir des principes et certaines normes pour l’Angleterre. Je comprends tout cela, mais il y a des non-conformistes dans l’équipe qui ne sont pas aussi propres que certains autres joueurs », a déclaré Sinclair à talkSPORT Breakfast.

«Il s’agit de gagner des matchs et de gagner des tournois, pour moi, c’est la gestion des hommes et de s’assurer que ces joueurs, lorsqu’ils sont avec l’Angleterre, se comportent bien.

«Grealish est une évidence. Si vous quittez Gazza de l’équipe, vous pourriez aussi bien vous préparer pour le limogeage parce que vous laissez le meilleur joueur d’Angleterre hors de l’équipe.

. – Contributeur

Trevor Sinclair a comparé Grealish à Paul Gascoigne

«C’est presque la même chose avec Grealish car quand il a joué cette saison, tout le monde est sur la même longueur d’onde. Il a été absolument superbe. Il doit y aller.

«Si vous commencez à compter sur Mason Mount et (Phil) Foden, qui sont très jeunes et assez inexpérimentés au niveau international et qui ne prennent pas vie au tournoi, alors tout de suite votre travail est sous pression.»

Sinclair ne comprend pas non plus pourquoi Southgate semble maintenant informer les joueurs de leur statut pour l’équipe.

Il y a encore beaucoup de football à jouer pendant la saison 2020/21, ce qui signifie plus de chances de blessure avant l’annonce de son équipe.

«Je ne comprends pas», a ajouté Sinclair. «Je sais que c’est dans un assez grand nombre de journaux ce matin, mais pour moi, vous avez une situation avec particulièrement Grealish qui a eu une blessure au mollet et tout d’un coup c’est une blessure au tibia.

. ou concédants de licence

Grealish a six buts et dix passes décisives en Premier League cette saison

«Le style de jeu et la performance qu’il a eu lors de la dernière pause internationale pour l’Angleterre étaient superbes.

«Tout le monde parlait de Jack Grealish et si vous allez le manquer dans l’équipe parce qu’il est blessé depuis quelques semaines, je ne peux pas comprendre cela.

«Je ne comprends pas non plus de dire aux joueurs qu’il y aura des blessures. C’est une saison de trophées où vous obtenez votre place dans le top quatre, gardez votre équipe, gagnez un trophée. Tout le monde investit à 100 p. 100 dans tout, donc il y aura des blessures.

«Je ne comprends pas pourquoi vous le diriez aux joueurs.»