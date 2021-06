Jack Grealish DOIT commencer pour l’Angleterre contre l’Allemagne au cours des 16 derniers, mais Gareth Southgate sera plus pragmatique pour le choc contre l’Euro 2020, selon Didi Hamann

in

Dietmar Hamann insiste sur le fait que Jack Grealish s’est mérité une place de titulaire dans l’équipe anglaise pour affronter l’Allemagne – mais a concédé que Gareth Southgate pourrait bien être plus pragmatique pour les 16 derniers affrontements.

Les Three Lions ont remporté un groupe du Championnat d’Europe pour la troisième fois seulement alors que des victoires 1-0 sur la Croatie et la République tchèque ont mis fin au match nul 0-0 contre l’Écosse.

Grealish a ébloui contre les Tchèques et a ajouté un flair créatif qui était absent des deux précédentes projections de l’Angleterre

Grealish a obtenu son premier départ du tournoi contre les Tchèques et a été un acteur remarquable lors de l’affrontement, préparant Raheem Sterling pour son vainqueur de la première mi-temps.

La récompense est une rencontre à Wembley contre l’Allemagne, finaliste du Groupe F, sous l’arche mardi, qui non seulement supprime les maux de tête logistiques, mais permet à l’Angleterre de faire appel à une foule partisane à domicile pour un affrontement à élimination directe difficile chargé d’histoire.

Et Hamann, qui a marqué cinq buts en 59 apparitions pour Die Mannschaft, estime que Southgate est tenu de faire quelques ajustements tactiques pour la rencontre.

Il a déclaré au talkSPORT Breakfast: «Il a joué les deux contre l’Écosse et les Tchèques et je suppose que s’il les joue contre des équipes inférieures, ne vous manquez pas de respect. [Scotland], il n’a jamais choisi de jouer Mount – quelqu’un de plus expansif – à côté de Rice ou Phillips dans ces matchs, donc je doute qu’il le fasse contre l’Allemagne.

GETTY

Joachim Low et Southgate s’affronteront mardi soir

« Il doit garder Grealish dans l’équipe – il a fait une énorme différence. Vous avez un cas pour [Bukayo] Saka. Il jouera Kane et ensuite Sterling jouera.

«Je pense que Henderson a très bien fait quand il est entré en jeu aussi, mais Phillips a été brillant lors du premier match.

“Je pense qu’il ira avec Rice et Phillips au milieu du parc et ensuite c’est juste une question de savoir s’il fera venir Mount. Je pense qu’il devrait garder Grealish dans l’équipe.”

Grealish célèbre avec Sterling après avoir aidé son but contre la République tchèque

Hamann a également identifié le manque d’équilibre de l’Allemagne au milieu de terrain comme quelque chose que Joachim Low doit résoudre avant le match de la semaine prochaine.

“Au milieu de terrain central, vous devez avoir deux joueurs qui se complètent et c’est un problème similaire avec l’Angleterre – les deux milieux de terrain sont assez défensifs”, a-t-il ajouté.

«Je pense que nos deux joueurs ne sont pas défensifs. Cela affecte l’équilibre de l’équipe car Kroos a Casemiro à Madrid et Gundogan a Rodri derrière lui à Manchester City.

“Je pense que vous devez soit amener Goretzka soit mettre Kimmich au milieu.”