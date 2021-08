Jack Grealish écrit une lettre ouverte émotionnelle aux fans d’Aston Villa alors que le directeur général révèle comment le transfert de 100 millions de livres sterling à Man City s’est produit

Jack Grealish a écrit une lettre ouverte émotionnelle aux fidèles d’Aston Villa après avoir quitté son club d’enfance pour Manchester City.

Le joueur de 25 ans vient de devenir le joueur britannique le plus cher de l’histoire en rejoignant les champions de Premier League pour un record de 100 millions de livres sterling.

Grealish a dit au revoir au club d’enfance Aston Villa cet été

Après avoir rejoint Villa à l’âge de six ans, le milieu de terrain né à Birmingham a fait 213 apparitions pour le club et s’est imposé comme un héros culte.

Pour assurer un héritage sans tache, la nouvelle star de City a envoyé un message à ses précédents adorateurs et a insisté sur le fait qu’il resterait toujours un fan de Villa.

Lettre ouverte de Jack Grealish aux fans d’Aston Villa

Je suis à Aston Villa depuis 19 ans et j’ai été fan toute ma vie. J’ai gravi les échelons et j’ai ramené mon club au sommet du football anglais. Il est impossible de mettre des mots sur mes sentiments, mais je vais essayer.

Quand je suis arrivé à Villa pour la première fois, j’avais mes propres rêves et ambitions, comme faire partie de l’équipe première, marquer mon premier but et marquer le vainqueur dans un derby. Ce n’est que lorsque nous avons été relégués que j’ai ressenti un plus grand sens du but.

Chaque fois que je mettais le maillot Villa, je jouais avec le cœur sur ma manche, recevoir le brassard était à la fois un privilège et un honneur pour moi et ma famille et j’en ai adoré chaque minute.

Je tiens à remercier le manager et mes coéquipiers, je n’oublierai jamais tout ce que nous avons accompli ensemble… et aux fans qui m’ont soutenu à travers tout, je ne pourrai jamais assez vous remercier.

Tous mes entraîneurs et toutes les personnes qui travaillent au club dans les coulisses qui ont tant fait pour moi au fil des ans – merci.

Je serai toujours un fan de Villa – j’aime ce club de tout mon cœur et j’espère que vous comprendrez mes raisons de rechercher un nouveau défi.

Le club est entre de bonnes mains, le manager, les gars, les nouvelles recrues qui arrivent – c’est une période excitante pour être un fan de Villa.

Je vous reverrai tous bientôt. Jusqu’à la prochaine fois. UTV, Jack.

Suite à l’annonce du transfert de Grealish, le directeur général de Villa, Christian Purslow, a publié une vidéo sur les plateformes de médias sociaux du club pour expliquer comment l’accord s’est passé.

“L’été dernier, suite à l’intérêt d’un certain nombre de clubs, nous avons offert à Jack un nouveau contrat pour rester au club, qu’il a accepté avec une condition”, a déclaré Purslow.

“Jack voulait être certain que si à un moment donné un club de Ligue des champions venait le chercher et qu’Aston Villa n’était pas dans cette compétition, nous ne nous opposerions pas à lui.

Grealish est resté avec Villa grâce à la relégation

«Pour cette raison, nous avons accepté d’incorporer une clause dite de libération dans son contrat. Notre conseil d’administration a fixé cette clause, à une valeur de 100 millions de livres sterling, sachant que ce serait, d’une certaine manière, un prix record pour un footballeur britannique, et également des frais record pour tout joueur d’un club de Premier League.

“En d’autres termes, nous avons fixé la valeur à un niveau que nous espérions ne pas être atteint, mais qui refléterait sa valeur vraiment unique pour Aston Villa.

“Après une saison brillante pour Jack, culminant avec ses performances à l’Euro, un certain nombre de clubs ont exprimé leur intérêt à le signer initialement et des chiffres inférieurs à la clause libératoire. Nous avons simplement refusé d’accepter ces approches.

« Enfin, Manchester City nous a informés qu’ils seraient prêts à payer les 100 millions de livres sterling qu’il faudrait pour déclencher cette clause.

«Après de nombreuses heures de discussions impliquant Jack, sa famille et son agent, au cours desquelles nous avons clairement exprimé notre fort désir qu’il reste à Aston Villa, Jack a finalement décidé qu’il aimerait aller à City et nous a demandé d’exercer sa clause de libération. , comme c’était sa prérogative.