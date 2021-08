Jack Grealish embrasse ses frais de transfert record et dit que le déménagement de Manchester City l’a laissé comme Lionel Messi à Barcelone alors qu’il décrit l’ambition du trophée et le désir de la Ligue des champions

Jack Grealish a rejeté l’idée que ses frais de transfert de 100 millions de livres sterling lui imposent une pression supplémentaire pour qu’il soit performant, insistant sur le fait qu’il est plus confiant que jamais.

Le meneur de jeu anglais a été accueilli avec enthousiasme à l’extérieur de l’Etihad lorsqu’il a été dévoilé aux fans pour sa première conférence de presse en tant que joueur de City depuis son départ d’Aston Villa.

.

Grealish, 25 ans, n’a pas pu cacher sa joie de passer aux champions en titre de la Premier League

.

Des centaines de fans de City se sont rassemblés devant l’Etihad pour accueillir le meneur de jeu anglais au club

.

La pluie n’a pas empêché les fans de Man City de venir en masse pour voir Grealish

Interrogé par talkSPORT sur la question de savoir s’il pense que l’accord avec beaucoup d’argent mettra plus de pression sur ses épaules, Grealish a répondu: “Pour être honnête avec vous, cela n’a probablement pas encore coulé.

“Cela signifie tellement que le club était évidemment prêt à dépenser autant d’argent pour moi.

« Si quelque chose me remplit de confiance, je ne pense pas qu’il y ait de pression avec ce prix.

“Cela me montre à quel point le club et le manager m’apprécient et cela ne fait que me donner confiance pour l’avenir.”

.

Messi a fait ses adieux à Barcelone ce week-end lors d’une conférence de presse en larmes alors qu’il mettait fin à sa longue association avec le club et Grealish sait ce qu’il ressent

Grealish, cependant, a admis que son dernier jour au club d’enfance Aston Villa était émouvant, ayant été du côté des Midlands depuis l’âge de six ans, le comparant aux au revoir en larmes de Lionel Messi à Barcelone.

“Tout le monde a vu comment était Messi hier lors de sa dernière conférence de presse et c’est exactement ce que je ressentais moi-même”, a-t-il déclaré.

«Avant de quitter l’hôtel, j’ai parlé à l’équipe, au staff et aux joueurs et j’ai moi-même ‘déchiré’ un peu, mais j’ai senti qu’il était temps pour moi de passer à autre chose.

“J’ai toujours dit que je voulais jouer au football en Ligue des champions et je ne pouvais pas le faire à Villa cette année.”

.

Les supporters ont perdu peu de temps pour mettre le nom de leur nouvel homme au dos du maillot domicile du club

.

La petite amie et la mère de Grealish étaient toutes deux présentes au dévoilement

Grealish a écrit un contrat exceptionnel de six ans à City la semaine dernière et a déclaré que son désir primordial était de remporter de nombreux trophées à Manchester.

Il a déclaré à talkSPORT: «Je suis venu ici pour gagner des trophées, c’est ce que je veux faire. Je veux obtenir autant de médailles de vainqueurs dans ma carrière maintenant.

« J’en ai eu quelques finalistes, c’est donc ce que je veux maintenant. Je veux juste avoir autant de succès que je sais que je peux l’être.

“J’ai aussi des rêves que je veux réaliser pour l’équipe nationale et jouer une Coupe du monde.

« J’y ai évidemment goûté avec le Championnat d’Europe cet été, mais je veux être un titulaire régulier pour l’Angleterre et je pense que je peux l’être.

“Je veux juste jouer autant que je peux ici et avoir le plus de succès possible.”

.

Grealish a clairement exprimé ses intentions, disant à talkSPORT qu’il était à Manchester pour défier les plus grands honneurs du football