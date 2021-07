Jack Grealish, entre son amour pour Aston Villa et l’opportunité de Manchester City

15/07/2021 à 18:15 CEST

Ronald Gonçalves

Suivant la coutume établie jusqu’ici dans la discipline, le marché des transferts de tournois post-continentaux est plus chaud que jamais. Suite aux expositions de bijoux en Amérique du Sud et en Europe, les clubs du monde entier planifient déjà leurs prochaines acquisitions, tout comme les joueurs commencent déjà à étudier leurs différentes offres. Parmi ceux-ci, Jack Grealish a été l’un des plus célèbres d’Angleterre, Oui Manchester City est le plus offrant pour votre achat.

Cependant, le milieu de terrain anglais a exprimé son amour pour lui à plusieurs reprises. Aston Villa, son club actuel et référence depuis qu’il est petit. Étant l’un de ses piliers fondamentaux au cours de la dernière saison, Pep Guardiola l’a félicité et a exprimé son intérêt pour que le joueur soit ajouté à son équipe pour la prochaine campagne; un intérêt qui a été reproduit par d’autres clubs, mais aucun avec l’emphase et la confiance montrées par le citoyens.

JACK GREALISH, ENTRE LE CLUB DE SES AMOURS ET L’OPPORTUNITÉ DE RÉUSSIR

En raison de ce qui précède, les bookmakers citent l’avenir de Jack grealish de la manière suivante:

Manchester City: 1,57 euro.Ne pas signer ni accepter de signer avec un autre club: 2,2 euros.Chelsea: 21 euros.Manchester United: 21 euros.Liverpool: 21 euros.