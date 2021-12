Jack Grealish et Phil Foden en lice pour l’équipe de Pep Guardiola avant le voyage de Premier League à Vicarage Road

Manchester City entame le week-end dans l’espoir de prolonger sa belle forme lorsqu’il affrontera Watford.

L’équipe de Pep Guardiola est sur une série de six victoires consécutives dans toutes les compétitions et espère que trois autres points pourraient les voir continuer leur combat pour le titre.

Claudio Ranieri espère provoquer un bouleversement contre l’équipe de Pep Guardiola

Watford sera également désireux d’obtenir un résultat décent.

Depuis qu’ils ont battu Manchester United 4-1, les Hornets ont perdu deux matchs consécutifs contre Leicester City et Chelsea.

Bien qu’ils soient des outsiders pour celui-ci, ils espèrent qu’une victoire surprise pourra leur donner un coup de pouce avant quelques semaines chargées.

Watford v Manchester City : date et heure du coup d’envoi

Le choc de la Premier League doit avoir lieu le samedi 4 décembre à Vicarage Road à Watford.

Le coup d’envoi est prévu à 17h30, heure du Royaume-Uni.

L’équipe de Pep Guardiola espère remporter sept victoires consécutives dans toutes les compétitions.

.

Guardiola cherchera désespérément trois autres points Watford contre Manchester City: commentaire de talkSPORT

L’affrontement sera diffusé exclusivement en direct sur talkSPORT avec une couverture à partir de 17h.

La couverture sera présentée par Hugh Woozencroft tandis que les commentaires seront fournis par Clive Tyldesley et l’ancien attaquant de la République d’Irlande David Connolly

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple StoreAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

. – .

Laporte pourrait revenir de suspension contre Watford Watford contre Manchester City: Nouvelles de l’équipe

Les Hornets pourraient se passer d’Adam Masina pour le choc avec City.

L’arrière latéral a boitillé après seulement 12 minutes et contre Chelsea et pourrait ne pas être risqué ce week-end.

Ismaïla Sarr, Kwadwo Baah, Ben Foster, Nicolas N’Koulou et Peter Etebo sont tous sur le point de passer à côté.

Pour Man City, Ilkay Gundogan, John Stones et Kyle Walker sont tous incertains après avoir raté le voyage à Aston Villa.

Cependant Aymeric Laporte devrait revenir de suspension tandis que Phil Foden et Jack Grealish pourraient être impliqués.

.

Ranieri sera déterminé à prendre un autre gros scalp de Premier League Watford contre Manchester City: Faits du match Watford n’a jamais battu Manchester City en Premier League (D2 L10), perdant ses 10 derniers contre eux par un score total de 37-4.Manchester City sont invaincus lors de leurs 18 dernières rencontres avec Watford toutes compétitions confondues (16 v, n 2), inscrivant 59 buts lors de cette série. Seuls contre Norwich (22 entre 1965-1981), Walsall (19 depuis 1897) et West Brom (19 depuis 2010) ont-ils jamais eu de plus longues séries sans défaite.Watford a perdu 19 de ses 26 matches de championnat contre les champions de haut niveau en titre (73 % – W4 D3), le taux de perte le plus élevé de toutes les équipes pour avoir joué au moins 20 matchs de ce type dans l’histoire de l’élite anglaise. Ayant déjà battu Manchester United, Watford cherche à vaincre Manchester United et Manchester City en une seule saison de championnat pour la première fois depuis 1986-87 dans l’élite. Manchester City n’a perdu aucun de ses 10 derniers matches toutes compétitions confondues au mois de décembre (7 v, 3 n.). Au cours de ces 10 matchs, ils ont marqué 17 buts et n’en ont encaissé que trois.Man City n’a perdu que deux de ses 21 derniers matchs à l’extérieur en Premier League (W17 D2), restant invaincu lors de chacun de ses six derniers matchs sur la route (W5 D1). Depuis la première saison de Pep Guardiola à la tête (2016-17), Man City a remporté plus de matchs à l’extérieur (72) et de points à l’extérieur (227) que toute autre équipe de Premier League. Le patron de Man City, Pep Guardiola, a remporté ses neuf rencontres. avec Watford dans toutes les compétitions, par un score total de 39-3. Contre aucune équipe, l’Espagnol n’a un meilleur taux de victoire de 100% dans sa carrière de manager (également 9/9 contre Bournemouth). Raheem Sterling de Man City a été impliqué dans 12 buts en seulement huit matchs contre Watford dans toutes les compétitions (10 buts, 2 aides). Ce n’est que contre Bournemouth (11) que Sterling a marqué plus de buts dans sa carrière en club senior que contre les Hornets. Emmanuel Dennis de Watford a marqué lors de chacune de ses trois dernières apparitions en Premier League – les seuls joueurs des Hornets à avoir marqué quatre fois de suite en la compétition est Odion Ighalo et Troy Deeney, qui l’ont tous deux fait entre novembre et décembre 2015.Bernardo Silva a marqué quatre buts lors de ses sept dernières apparitions en Premier League pour Manchester City – autant que lors de ses 55 matchs précédents dans la compétition.