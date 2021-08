Jack Grealish fait une prédiction passionnante de la Villa d’adieu dans une lettre ouverte aux fans

in

Jack Grealish dit qu’Aston Villa est entre de “bonnes mains” après avoir scellé un transfert gigantesque et record à Manchester City.

Le fan d’enfance de Villa a décidé que le moment était venu de passer à autre chose à la recherche de l’orfèvrerie majeure. Ce faisant, il est devenu le joueur de Premier League – et de Grande-Bretagne – le plus cher de tous les temps. S’adressant au site officiel de City, il a salué l’accord et sa collaboration avec le manager Pep Guardiola comme un “rêve devenu réalité”.

Grealish rejoint une équipe de City déjà remplie de talents vainqueurs du titre de Premier League.

Son compatriote international anglais Phil Foden, Kevin de Bruyne et le défenseur central Ruben Dias sont des caractéristiques clés.

Dans une lettre ouverte aux fans de Villa sur Twitter, Grealish a déclaré qu’il lui semblait “impossible” de mettre des mots sur ses sentiments de quitter Villa Park.

Il a déclaré que, parmi ses réalisations à côté, faire face à la relégation de la Premier League lui avait donné un “plus grand sens du but”.

Grealish a ajouté: “Chaque fois que je mettais le maillot Villa, je jouais avec mon cœur sur ma manche, recevoir le brassard était à la fois un privilège et un honneur pour moi et ma famille et j’en ai aimé chaque minute.”

Il a fait 213 sorties pour Villa, marquant 32 buts et aidant 43 autres.

Quant à savoir où son départ quitte le club, le PDG Christian Purslow a dévoilé sa formule pour plus de succès.

Les nouvelles recrues Emiliano Beundia, Leon Bailey et Danny Ings correspondent aux attributs que Grealish a apportés sur le côté.

En tant que tel, Grealish a déclaré qu’il était ravi de voir comment le club s’en sortait sans lui.

Jack Grealish fait la prédiction de Villa

“Le club est entre de bonnes mains, le manager, les gars, les nouvelles recrues qui arrivent – ​​c’est une période excitante pour être un fan de Villa”, a-t-il déclaré.

« Je vous reverrai tous bientôt. Jusqu’à la prochaine fois. UTV, Jack.

À moins d’un éventuel match nul de la Coupe Carabao avant cette date, Grealish retrouvera Villa pour la première fois lorsque City se rendra dans les West Midlands en novembre.

Un Virgil van Dijk ou un Joelinton: notez les signatures record de chaque club de Premier League