Jack Grealish fera son retour en Premier League

Le match le plus joué de l’histoire de la ligue anglaise revient ce soir alors qu’Aston Villa et Everton s’affrontent pour la 206e fois.

Villa semble prête pour une fin de milieu de table cette saison, tandis que les Toffees ont besoin d’une victoire pour garder leurs espoirs européens décroissants en vie.

.

Jack Grealish, star d’Aston Villa, devrait revenir au combat contre Everton ce soir

En raison de changements de calendrier, ces deux-là se sont rencontrés il y a seulement deux semaines lorsque Villa a remporté 2-1 à Goodison Park.

Anwar El Ghazi a marqué un vainqueur à la 80e minute pour assurer les points aux hommes de Dean Smith.

Maintenant, ils vont s’affronter à nouveau ce soir et une couverture complète sera sur talkSPORT 2.

Aston Villa v Everton: Comment écouter

Ce match débutera à 18h le jeudi 13 mai.

La couverture complète de Villa Park sera exclusivement en direct sur talkSPORT 2, avec notre préparation d’avant-match à partir de 17 heures.

Russ Williams sera votre hôte et les commentaires viendront de Nigel Adderley et Chris Iwelumo.

Pour vous connecter, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

.

Aston Villa a battu Everton 2-1 le 1er mai Aston Villa v Everton: Actualités de l’équipe

Jack Grealish pourrait revenir dans l’équipe d’Aston Villa pour la visite d’Everton.

Le skipper a raté les 12 derniers matchs avec un problème de tibia mais a repris l’entraînement et pourrait faire une apparition sur le banc.

Morgan Sanson et Trezeguet ont des problèmes de genou tandis qu’Ollie Watkins est banni après son carton rouge contre Manchester United.

Everton sera sans James Rodriguez et Yerry Mina à Villa Park.

Rodriguez a été mis à l’écart après s’être blessé au mollet lors de l’échauffement avant la défaite 2-1 à domicile contre Villa le 1er mai, et sa compatriote colombienne Mina a eu un problème d’adducteur lors de la victoire 1-0 de dimanche à West Ham.

Le patron Carlo Ancelotti espère que les deux seront en forme pour l’affrontement de ce week-end avec Sheffield United.

Aston Villa v Everton: Qu’est-ce qui a été dit?

Jack Grealish devrait faire son retour ce soir dans un coup de pouce bienvenu pour Aston Villa et l’Angleterre.

Le patron de Villa, Dean Smith, a déclaré: «Le dernier en date est qu’il s’est entraîné avec le groupe hier et il s’est entraîné avec le groupe samedi. Quand il arrivera aujourd’hui, je lui parlerai et je verrai ce qu’il ressent.

«Nous allons aussi nous asseoir avec le médecin et partir de là. Je ne peux pas donner un oui ou un non positif. Il avait l’air à l’aise et c’est de toute façon un joueur naturellement en forme.

«Est-il prêt à commencer les matchs? Non, mais s’il ne ressent pas de douleur, il est prêt à faire partie de l’équipe.

«Sa seule préoccupation est de réparer la blessure (plutôt que de faire partie de l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2020). Il charge maintenant depuis deux semaines et il arrive à un stade où il peut obtenir des minutes sur le terrain, ce qui est le plus important.

Everton v Aston Villa est le match le plus joué de l’histoire de la ligue anglaise Aston Villa v Everton: Statistiques et faits du match Après leur victoire 2-1 contre eux au début du mois, Aston Villa cherche à doubler la ligue contre Everton pour La première fois depuis la campagne 2000-01. Everton a remporté trois de ses cinq derniers matchs de championnat à l’extérieur contre Aston Villa (L2), autant qu’ils en avaient lors de leurs 29 précédentes visites à Villa Park (D12 L14). Cependant, ils ont perdu ce match exact 2-0 la saison dernière.Aston Villa a battu Everton 2-1 le 1er mai – la victoire ici sera le deuxième plus court écart entre une équipe battant une autre dans l’histoire de la Premier League (12 jours), après Arsenal battu Bolton deux fois en l’espace de trois jours en janvier 2010, Aston Villa a remporté plus de matchs de Premier League (20) et marqué plus de buts en Premier League (73) contre Everton que contre toute autre équipe de la compétition. leurs 11 dernières rencontres de Premier League avec Aston Villa (D2 L3), autant qu’elles en avaient eu lors de leurs 39 précédentes rencontres contre eux dans la compétition (D16 L17) .Ce sera la 206e rencontre de championnat entre Aston Villa et Everton (tous dans le top -flight), prolongeant son record du match le plus joué de l’histoire de la ligue anglaise.Aston Villa est sans victoire lors de ses six matches de Premier League en milieu de semaine cette saison (mardi, mercredi, jeudi), en tirant un nul et en perdant les cinq derniers. Leur dernière victoire de ce genre est survenue à domicile contre Arsenal en juillet 2020.Everton a remporté ses cinq derniers matchs de Premier League en milieu de semaine à l’extérieur (mardi, mercredi, jeudi), dernière défaite à Manchester City le jour de l’an 2020.Le manager d’Everton, Carlo Ancelotti, vient de gagner. un de ses six matchs de Premier League contre Aston Villa (D3 L2) – contre aucune équipe, il a un taux de victoire inférieur dans la compétition (17%, min. 5 rencontres). Ollie Watkins d’Aston Villa a ouvert le score contre Everton à l’inverse match, alors qu’il a également marqué lors des deux matchs contre Liverpool cette saison. Seuls quatre joueurs ont marqué à domicile et à l’extérieur contre les deux clubs du Merseyside en une seule campagne de Premier League – Les Ferdinand (1995-96), Olivier Giroud (2014-15), Jamie Vardy (2017-18) et Harry Kane (2017-18) ).