Jack Grealish: la star de Manchester City admet être proche du déménagement à Manchester United – Man United News And Transfer News

La star de Manchester City, Jack Grealish, a expliqué à quel point il était proche de déménager à Manchester United l’année dernière.

À l’époque, l’Anglais polyvalent exerçait son métier pour Aston Villa et l’ancien patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, aurait été passionné par lui.

Selon The Telegraph, Grealish a déclaré: «J’étais vraiment sur le point d’y aller, mais rien ne s’est passé à la fin. Nous avons affronté United lors d’un match de pré-saison samedi et je n’étais pas censé jouer un match de coupe à Burton.

« Mais après le match contre United, j’ai dit à Purslow et à mon agent [David Manasseh]« si je ne pars pas, je signerai mon nouveau contrat ».

«Je suis entré avec mon chien mardi matin, j’ai signé le contrat et j’ai joué plus tard dans la journée. Nous sommes tous d’accord sur la clause et si une équipe y parvient, c’est gagnant-gagnant car cela signifie que j’ai eu une saison incroyable et que Villa a reçu 100 millions de livres.

Grealish aurait certainement ajouté une certaine imprévisibilité à l’équipe de United, mais il est sûr de dire que l’équipe a depuis quitté lui.

Le nouveau manager Ralf Rangnick a une pléthore d’options dans son attaque, avec Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani, Bruno Fernandes, Jesse Lingard, Anthony Martial, Marcus Rashford et Mason Greenwood tous capables de jouer dans les quatre premiers.

L’ancien homme du Borussia Dortmund vient tout juste de commencer à trouver ses marques à Old Trafford, mais il est sûr de dire que beaucoup penseraient qu’il est l’investissement le plus intelligent par rapport à Grealish.

L’idée est que Sancho est un joueur tout aussi excellent mais qu’il restera plus longtemps à Manchester United et aurait plus de place pour se développer que son coéquipier anglais.

Il convient également de noter que l’ancien homme de Watford est venu à un coût moins élevé pour Grealish et est l’une des perspectives les plus excitantes d’Europe.

L’ancien homme d’Aston Villa lui-même n’a pas non plus été à son meilleur à City, bien qu’une fois installé, il devrait être l’une de leurs stars clés.

Avec Ralf Rangnick désormais en charge de United, il sera intéressant de voir qui il préfère et ne préfère pas parmi l’abondance de talents offensifs.