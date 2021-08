Jack Grealish, le générateur auquel Pep Guardiola aspirait

08/06/2021 à 09:42 CEST

L’ailier d’Aston Villa Jack Grealish a été le joueur qui a généré le plus d’occasions après avoir conduit (81) au cours des deux dernières saisons à la fois en Premier League et dans les cinq grandes ligues européennes.. Parti du côté gauche, l’international anglais a été un pièce différentielle dans l’Aston Villa et un joueur important pour l’entraîneur anglais Gareth Southgate à l’Euro.

Le Britannique, qui il a également été le joueur le plus impliqué (376) dans les attaques d’Aston Villa au cours des deux dernières saisons, est l’un des noms qui a le plus sonné sur le marché de la Premier League. Manchester City de Pep Guardiola a officiellement signé à l’extrême pour un montant proche de 117 millions d’euros.

81 – Jack Grealish a généré 81 reprises après avoir conduit le ballon en #PremierLeague ces deux dernières saisons, il n’est pas seulement le joueur de la compétition qui a généré le plus de cette manière mais aussi des cinq grands championnats européens. Protagoniste # Grealish pic.twitter.com/Nu80t0I1RP – OptaJose (@OptaJose) 4 août 2021

Le numéro 10 et capitaine d’Aston Villa, 25 ans, a été l’un des joueurs les plus magnétiques de la Premier League ces dernières années et est une institution à Villa Park.– Depuis 2014, quand il est revenu d’un prêt au comté de Notts, il a joué un total de 213 matchs dans lesquels il a marqué 32 buts et distribué 43 passes décisives.

Manchester City, avec une autre pierre dans le projet

L’équipe citoyen, avec Pep Guardiola à la barre, il fait face à une nouvelle saison au cours de laquelle il devra chercher une mise à jour pour continuer à régner dans les îles britanniques et faire le dernier saut en Europe. Les Britanniques ont dominé à domicile avec une succession confortable de la Premier League et de la Carabao Cup, mais ils ne pouvaient pas gagner la FA Cup ou, surtout, la Ligue des champions.

Le Chelsea de Thomas Tuchel l’a laissé aux portes, battant l’équipe au minimum (1-0) bleu ciel à la fin. L’entraîneur allemand a construit un bloc solide et particulièrement tranchant en attaque pour éloigner Manchester City du triplé. Avec l’arrivée de Jack Grealish, l’entraîneur de Santpedor cherche la sixième mise à jour de son équipe, qui aspire à nouveau à tout une saison de plus.