Jack Grealish a été «brisé» après la victoire de Man City en Ligue des champions contre le Club de Bruges et a donné un aperçu de la vie sous Pep Guardiola à Gabby Agbonlahor de talkSPORT.

City était à son meilleur niveau en Belgique, marquant cinq points sur le chemin de la victoire lors de la phase de groupes.

Grealish a joué les 90 minutes complètes pour Man City hier soir

Les hommes de Guardiola étaient implacables, pressant Bruges très haut sur le terrain, et c’était une performance presque parfaite de l’équipe espagnole, avec un but tardif des hôtes – après une défense bâclée – la seule tache sur une autre soirée stellaire pour City.

Agbonlahor a parlé à Grealish après le match de sa sortie épuisante de 90 minutes, de la vie dans son nouveau club et de la façon dont Guardiola a changé son jeu.

L’expert de talkSPORT et l’ancien catpain d’Aston Villa ont également déclaré qu’il y avait une ou deux choses que Manchester United pourrait apprendre de ses rivaux qui travaillent dur.

On a dit à Solskjaer qu’il devrait montrer le match de City à ses joueurs

S’exprimant lors du talkSPORT Breakfast, Agbonlahor a déclaré: «Si j’étais Ole à l’hôtel maintenant, je leur montrerais le match de City d’hier soir.

«Regardez, ils ont un joueur de 100 millions de livres sterling et toutes ces superstars traquent le gardien de but, appuient sur tout le terrain et laissent tout sur le terrain.

« J’ai parlé à Jack hier soir et il a été bouleversé par le match.

« Ce ne sont pas seulement des joueurs de luxe qui ne peuvent le faire que lorsqu’ils ont le ballon, ils pressent tout le monde et Manchester United devrait le faire à chaque match auquel ils jouent. »

Agbonlahor a demandé à l’ancien as de Villa Grealish de jouer sous le grand Guardiola, et l’homme de talkSPORT a révélé: « Il a dit que Pep est détaillé dans l’entraînement, forme constante, vous savez exactement où vous êtes censé être, les positions que vous êtes censé être et vous pouvez le dire à la façon dont ils jouent. Ils sont comme des robots.

« Rodri joue contre De Bruyne, il va trouver Foden, et ils jouent comme s’ils avaient un homme de plus sur le terrain.

« Hier soir, je ne pouvais pas y croire. J’ai eu pitié de l’opposition.

Grealish a rejoint City pour 100 millions de livres sterling et est rapidement devenu un acteur à part entière pour Guardiola

Grealish a déménagé à Man City pour 100 millions de livres sterling d’Aston Villa cet été, laissant son club d’enfance aux champions de Premier League.

Il a jusqu’à présent deux buts et deux passes décisives en dix matchs joués cette saison alors qu’il s’installe dans son nouvel environnement.

Lorsqu’on lui a demandé si le fait d’être là et de travailler avec de meilleurs joueurs ferait une différence pour Grealish, Agbonlahor a répondu : « Je pense que c’est plus que lorsque vous obtenez le ballon, vous allez le placer dans les bonnes positions. Quelqu’un va trouver la bonne passe.

«Nous avons parlé de Jack, mais regardez le but de Cancelo, le but de Kyle Walker – vous pouvez faire ces courses folles à partir de positions non naturelles pour un arrière latéral et toujours être trouvé par des joueurs de qualité.

« C’est la différence maintenant avec Jack, il joue avec l’Angleterre et Man City avec des joueurs de qualité et vous savez que vous aurez toujours des chances. »

