Jack Grealish, Marcus Rashford et Raheem Sterling ont mis en garde contre les places de l’Angleterre avant le match d’ouverture de l’Euro 2020 contre la Croatie

Darren Bent pense que Jack Grealish, Marcus Rashford et Raheem Sterling seront probablement parmi les plus grosses victimes lorsque Gareth Southgate nomme son premier onze anglais de l’Euro 2020.

Le patron des Three Lions a la tâche peu enviable d’essayer de nommer seulement 11 joueurs pour affronter la Croatie à Wembley le 13 juin pour leur match d’ouverture du Championnat d’Europe réorganisé.

Jack Grealish a bien joué contre l’Autriche, mais Darren Bent craint que cela ne suffise pas

Bien que ce soit un problème bienvenu à avoir, la cohérence et la confiance sont impératives pour réussir dans les tournois majeurs et on pourrait affirmer que Southgate cherche toujours à trouver sa meilleure équipe pour le premier match.

Bien sûr, les blessures et les pertes de forme ont sans aucun doute joué un rôle clé dans cela et ce n’est pas plus vrai qu’avec les options offensives de Southgate, ou leur absence.

Alors que le meilleur buteur de la Premier League et capitaine de l’Angleterre, Harry Kane, est l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe, décider qui devrait le flanquer est moins évident.

Raheem Sterling et Marcus Rashford ont eu du mal à retrouver une forme constante tout au long de la saison à Manchester, tandis que Jack Grealish est revenu de blessure pour Aston Villa juste avant la fin de la saison.

Raheem Sterling est électrique depuis l’arrivée de Pep Guardiola à Man City, mais a bégayé cette saison

Marcus Rashford semble épuisé après avoir franchi la barrière de la douleur pour United

Et l’ancien attaquant de l’Angleterre et de Tottenham, Darren Bent, craint qu’aucun des talents offensifs susmentionnés ne mérite d’entrer dans la formation de départ.

« Mes trois premiers sont Foden à gauche et Sancho à droite », a déclaré Bent sur Drive.

“Il [Grealish] ne commence pas pour moi, aussi brillant que lui.

« Parce que mes trois milieux de terrain seraient Rice, Bellingham et Mount – Mount est un autre de ces joueurs en qui vous pouvez avoir confiance.

.

Le capitaine Kane a besoin d’un soutien adéquat s’il veut renvoyer l’Angleterre vers la gloire européenne

“Il a eu une saison brillante, il a gagné le droit de commencer et je pense qu’il est un autre en qui Gareth a confiance.”

“Il [Sterling], il y a un an, était génial », a ajouté Bent. — Rashford pareil.

«Je ne pouvais pas voir un front trois au-delà de Kane, Rashford et Sterling – même lorsqu’ils étaient tous en pleine forme.

« Maintenant, avancez jusqu’à l’endroit où nous en sommes maintenant, je ne peux pas voir un premier trio avec eux dedans !

