Ollie Watkins était plein d’émotion après son premier but pour l’Angleterre lors de la victoire 5-0 en qualification pour la Coupe du monde contre Saint-Marin jeudi soir.

Vingt minutes après avoir obtenu son arc international, les rêves les plus fous de l’attaquant d’Aston Villa se sont réalisés en frappant un tir bas devant Simone Benedettini pour son premier but des Three Lions.

.

Watkins a marqué avec son premier tir pour l’Angleterre 20 minutes après son remplacement

Ayant fait ses débuts dans le club de la Ligue 2 à l’âge de 18 ans en mai 2014, Watkins a connu une ascension fulgurante dans les rangs du football.

Il était la propriété la plus chaude du championnat la saison dernière car ses 26 buts en 50 matchs ont aidé Brentford à atteindre la finale des barrages, tandis que son tour du chapeau contre Liverpool plus tôt cette saison a prouvé que Villa était sage de dépenser 28 millions de livres sterling.

Et le joueur de 25 ans a été perdu pour ses mots après que son rêve de représenter son pays se soit réalisé à Wembley jeudi soir.

Watkins a déclaré à ITV: «C’est incroyable, c’est ce dont j’ai rêvé pour être honnête.

«Toute la journée à l’hôtel, je pensais juste à« J’espère avoir une chance et juste en profiter et avoir cette opportunité de marquer potentiellement »mais je ne savais pas que cela se produirait. Je suis sans voix.

«Ce fut un bon voyage. Je suis juste honoré de pouvoir venir ici et enfiler le maillot et avoir la chance de jouer avec les joueurs avec lesquels je joue et même de marquer à mes débuts. Je ne pouvais pas l’écrire, je suis aux anges.

Jack Grealish a également exprimé sa fierté pour son coéquipier de Villa après son premier but.

Il a tweeté: « Sur la lune pour Ollie, j’ai pu voir à quel point cela comptait pour lui lors de son interview là-bas à la fin. »

Grealish, qui ne faisait pas partie de cette équipe d’Angleterre en raison d’une blessure, a également publié une photo de Watkins accompagnée d’émojis de cœur sur Instagram.

Au cours de la lune pour Ollie, j’ai pu voir à quel point cela signifiait pour lui lors de son entretien là-bas à la fin, absolument ravi pour lui 👏🏻 & aussi bravo à moi sannnn @ jmcginn7 objectif décent 😉🤣 #AVFC – Jack Grealish (@JackGrealish) 25 mars 2021

Instagram

Le manager de l’Angleterre, Gareth Southgate, était ravi pour Watkins et pense que l’équipe a montré sa solidarité avec la façon dont elle a célébré sa première frappe.

« Je pense que la réaction à son but, en particulier, vous en a dit long sur cette équipe et cette équipe », a-t-il déclaré.

«Ils étaient si heureux pour lui. Je pense qu’ils permettent aux jeunes joueurs et aux nouveaux joueurs d’entrer plus facilement et d’être eux-mêmes et de se coucher.

«J’aime vraiment la réaction de l’équipe face à son objectif.»

GETTY

Watkins a été assailli par ses coéquipiers après son premier but

Comme prévu, ce fut une soirée confortable pour l’Angleterre contre les ménés alors que James Ward-Prowse, Dominic Calvert-Lewin (deux fois) et Raheem Sterling se sont inscrits sur la feuille de match aux côtés de Watkins.

Southgate pense que l’Angleterre a montré le genre de faim et d’attitude nécessaires pour devenir une équipe de premier plan.

« Bien sûr, c’est un match que nous attendons de gagner et de gagner confortablement », a déclaré le patron des Three Lions.

«Mais j’ai été particulièrement satisfait de la mentalité pendant les 90 minutes.

«Je pense que nous avons appuyé sur le ballon quand nous l’avons perdu, c’était la plus grande indication de cela. Toute l’équipe avait faim de jouer.

«Parfois, ces matchs ont été difficiles pour nous dans le passé, mais je pense que cette équipe peut jouer un peu différemment.

«Nous avons des joueurs créatifs qui peuvent ouvrir des équipes. Beaucoup de ces chances ont été créées par le bon pressage et la victoire du ballon en haut du terrain, mais aussi une partie de l’échange de position et de la vision des joueurs.

«Si nous devions être ultra-critiques, nous aurions probablement dû marquer plus, mais nous devons aussi dire que leur gardien a eu un match absolument fantastique.

«J’étais très heureux parce que les comportements et les habitudes que nous avons montrés – pour être une équipe de premier plan, nous devons les montrer tous les jours, à chaque séance d’entraînement et à chaque match.

«Aujourd’hui, nous avons respecté le jeu et nous avons fait le travail de la bonne manière.»