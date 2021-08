Jack Grealish n’est PAS une légende d’Aston Villa, déclare Carlton Cole, qui insiste sur le fait que le capitaine ne le sera jamais s’il part cet été au milieu de l’intérêt de Man City

in

Le héros d’Aston Villa, Jack Grealish, n’a pas fait assez pour gagner le statut de légende du club, insiste Carlton Cole.

Grealish fait partie de son club d’enfance depuis l’âge de six ans et les fans craignent qu’il soit sur le point de partir.

Grealish pourrait rejoindre Manchester City cet été

Le joueur de 25 ans a été fortement lié à un déménagement de 100 millions de livres sterling à Manchester City cet été.

Il a joué un rôle déterminant dans le retour de Villa en Premier League et a été leur meilleur joueur depuis deux ans.

Mais c’est exagéré de lui donner le statut de légende dans un club qui a déjà été champion d’Europe, dit Cole, qui pense que le héros culte serait un titre plus approprié pour le joueur.

« Pour moi, non. Ce n’est pas une légende du club et je dis qu’avec le plus grand respect, ce n’est pas une légende du club », a déclaré Cole à talkSPORT.

Grealish en a-t-il fait assez pour être une légende de Villa ?

« Je dirais que c’est un héros culte. Parfois, il ne s’agit pas du temps que vous passez dans un club, mais de ce que vous avez fait.

«Il a évidemment eu un impact positif sur le club, ils sont en Premier League et il leur est resté fidèle quand ils sont tombés et les Spurs étaient intéressés à le signer.

«Mais il doit y avoir plus pour mériter ce titre de légende du club. Cela vient par étapes et je ne pense pas qu’il ait suffisamment impacté le club pour être une légende du club.

“Les fans de Villa peuvent ne pas être d’accord avec moi car s’il y va, il ne sera jamais une légende du club. Les fans de Villa ne le classeraient pas comme une légende du club s’il y va maintenant.

Grealish a marqué six buts et ajouté dix passes décisives en Premier League en 2020/21

Cependant, Tony Cascarino pense que Grealish peut être considéré comme une légende du club et est sans doute le meilleur joueur du club de mémoire d’homme.

“La seule chose que je dirais à cela, c’est que je pense que Jack Grealish est peut-être le meilleur joueur que Villa ait jamais eu dans son histoire et auquel je peux penser à mon époque”, a déclaré Cascarino à talkSPORT Breakfast. « Comment ne pas dire qu’il est une légende du club avec les fans ?

“Il n’est pas parti et Villa est un club très ambitieux en signant Leon Bailey, Emi Buendia y est également allée. Ce sont des hommes larges, assez polyvalents, qui aiment faire de l’espace.

“J’adorerais voir Villa le garder car c’est un club émergent, je pense que Dean Smith a fait un travail incroyable en les faisant passer d’une équipe de championnat à une équipe de Premier League.

“Chaque obstacle que Jack Grealish a eu devant lui, que ce soit pour l’Angleterre, Villa ou monter en Premier League, il l’a surmonté. Il serait une légende du club pour moi.

