Jack Grealish “plus confiant” dans l’équipe d’Angleterre depuis qu’il a rejoint Man City en provenance d’Aston Villa, déclare Trevor Sinclair, avec Declan Rice et Kalvin Phillips pressenti pour emboîter le pas et quitter West Ham et Leeds

La signature de Jack Grealish pour Manchester City l’a rendu plus “à l’aise” et “confiant” dans l’équipe d’Angleterre, estime Trevor Sinclair.

Et un autre expert de talkSPORT a déclaré que ce n’était qu’une question de temps avant que Declan Rice de West Ham et Kalvin Phillips de Leeds suivent son exemple et fassent le pas vers un plus grand club.

Grealish a déménagé à Man City pour 100 millions de livres sterling

Grealish a quitté le club d’enfance d’Aston Villa pour rejoindre les champions de Premier League plus tôt cet été, peu de temps après avoir aidé l’Angleterre à la finale de l’Euro 2020.

Le milieu de terrain de 25 ans est devenu une figure héroïque pour l’Angleterre pendant le tournoi et a commencé son premier match depuis la défaite crève-cœur contre l’Italie, une défaite 4-0 contre la Hongrie.

Et pendant ce temps, Sinclair a remarqué un changement chez Grealish, affirmant qu’il joue davantage comme un international établi plutôt que comme s’il avait quelque chose à prouver pour l’Angleterre.

Son déménagement de Villa à l’Etihad Stadium a fait toute la différence, affirme-t-il.

“Quand j’ai regardé Jack jouer pour les moins de 21 ans, je n’étais pas sûr de ce que j’aimais tant chez lui”, a déclaré Sinclair à talkSPORT Breakfast.

“Au fur et à mesure que je le regardais de plus en plus, c’était les petits détails – la première touche, la façon dont il tue le ballon quel que soit le scénario dans lequel il se trouve, puis ce poids de passe pour que son coéquipier n’essaie pas de se battre pour le ballon avec le défenseur .

Le déménagement à Man City met Grealish sur la voie de devenir le joueur complet

« Il a tout rassemblé et maintenant sur la scène internationale, il a l’air confiant.

“Avant, il avait l’air de ‘je suis ici mais je me bats toujours pour ma position’, maintenant il a l’air d’être à l’aise dans l’équipe.

“C’est la différence entre, sans manquer de respect, jouer pour Aston Villa, où il est l’un des rares joueurs de l’équipe, et jouer pour Manchester City, où tout le monde dans l’équipe est international.”

Et Gabby Agbonlahor a conseillé à Rice et Phillips, qui ont également joué dans la victoire à Budapest, de suivre les traces de Grealish.

Phillips et Rice ne sont pas dans les clubs Big Six et Agbonlahor pense qu’ils voudront un succès similaire au niveau des clubs à celui qu’ils connaissent avec l’Angleterre

“J’ai regardé Rice et Phillips contre la Hongrie – c’est exceptionnel”, a déclaré vendredi l’ancien capitaine de la Villa Agbonlahor.

« Mais ce qui me passait par la tête, c’est combien de temps ces joueurs peuvent-ils rester dans leurs clubs ? Combien de temps Leeds peut-il garder Kalvin Phillips ? Combien de temps West Ham peut-il garder Declan Rice ?

« Leurs coéquipiers vont parler pendant leur absence – « nous avons Villarreal, l’Atalanta, le Paris Saint-Germain » et ils vont plaisanter,« qui avez-vous ? Oh, vous n’avez personne !

«Je ne peux pas les voir rester plus qu’une autre saison dans leurs clubs.

« J’ai l’impression qu’ils vont vouloir jouer au sommet. Ils l’ont avec leur pays, ils vont vouloir l’avoir avec leurs clubs.

