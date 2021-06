Jack Grealish réagit à Jose Mourinho en le comparant à Luis Figo sur talkSPORT et dit qu’il est “désespéré” de jouer pour l’Angleterre contre l’Ecosse dans le choc de l’Euro 2020

Jack Grealish a apprécié d’être comparé à Luis Figo par Jose Mourinho – et est maintenant désespéré de faire sa marque pour l’Angleterre à l’Euro 2020.

Le milieu de terrain d’Aston Villa et de l’Angleterre a été comparé à l’ancienne star du Real Madrid et de Barcelone Figo par Mourinho sur talkSPORT la semaine dernière.

Grealish était ravi d’entendre les éloges de Mourinho pour lui

Mourinho, qui a été nommé nouveau patron de la Roma le mois dernier, fait partie de notre couverture exclusive du Championnat d’Europe cet été et a fait l’éloge de Grealish alors qu’il évaluait les chances de l’Angleterre avant le tournoi.

“Je n’aime pas faire de comparaisons, surtout avec un vainqueur du Ballon d’Or, mais Grealish me rappelle mon Figo”, a-t-il déclaré.

“Figo, je l’ai eu à différentes périodes de ma carrière mais je l’ai eu lors de sa dernière saison en tant que joueur à l’Inter Milan et même lors de sa dernière saison, il s’est dit ‘donnez-moi le ballon et je résoudrai les problèmes pour vous’ .

“La façon dont Grealish récupère le ballon et attaque les gens, commet des fautes, obtient des pénalités, il est très puissant, je l’aime beaucoup.”

Mourinho fait partie de l’équipe Euro 2020 de talkSPORT et se réjouit des talents de Grealish

Répondant aux éloges de Mourinho, Grealish a déclaré à talkSPORT: “J’ai entendu ce que Mourinho a dit, beaucoup de gens m’ont envoyé ça.

« Vous essayez de ne pas trop en écouter, que ce soit en bien ou en mal. C’est toujours agréable quand les gens parlent de vous, surtout quelqu’un comme José Mourinho.

«Il a tellement fait dans le jeu, c’est un homme tellement populaire dans le football et il ne manque pas de connaissances en football.

« Luis Figo est quelqu’un que j’admirais quand j’étais enfant. C’était un joueur incroyable, mais le principal était que cela venait de Mourinho, qui est un manager incroyable.

« Il a fait des choses incroyables dans le jeu. J’espère qu’un jour je pourrais jouer sous lui.

Mourinho avait déclaré que Grealish était “intouchable” pour l’Angleterre et l’avait soutenu pour commencer le match d’ouverture de l’Euro 2020 avec la Croatie.

Le patron de Three Lions, Gareth Southgate, a pensé différemment, commençant Raheem Sterling à la place et laissant Grealish sur le banc, une décision qui était justifiée avec l’ailier de Manchester City marquant le seul but du match.

Grealish s’entraîne dur et veut désespérément commencer pour l’Angleterre à l’Euro 2020

Grealish espère maintenant désespérément qu’il fera sa révérence dans le tournoi majeur lorsque l’Angleterre accueillera l’Écosse lors d’un affrontement gigantesque à Wembley vendredi.

Il a déclaré: «Je suis tellement désespéré juste pour entrer sur le terrain et prouver aux gens à quel point je suis bon. C’est le genre de jeux sur lesquels je m’épanouis.

“Pas même seulement dans ce tournoi, je me suis fait un nom [in other big games] au cours de ma carrière. Je suis désespéré d’être impliqué.

“Mais l’essentiel est que l’équipe obtienne les trois points et continue son bon départ.”

Si l’Angleterre progressait dans la phase de groupes, le Portugal pourrait bien attendre les huitièmes de finale et une confrontation avec l’un des plus grands joueurs que le jeu ait jamais vu – Cristiano Ronaldo.

Comment serait-ce d’affronter Ronaldo ?

“Ce serait incroyable”, a déclaré Grealish. Je n’ai jamais joué contre lui mais c’était quelqu’un que j’ai toujours admiré quand j’étais enfant.

«Je me souviens d’un match auquel j’ai assisté avec mon père et mon frère. Il s’est tourné vers les fans et ils lui donnaient tellement de bâton qu’il a marqué à Villa Park et dès que le ballon est sorti du jeu, il est allé (se désigne lui-même) comme s’il ne s’agissait que de moi. Mon père adore ça, c’est son histoire à raconter à ce jour.

Pour l’instant, Grealish ne regarde pas au-delà de l’Écosse, qui compte un éventail de joueurs de Premier League – son coéquipier d’Aston Villa John McGinn parmi eux.

Grealish affrontera l’un de ses meilleurs potes vendredi soir

« Ginny est un joueur que nous devons surveiller, il est tellement talentueux. Mais tant de leurs joueurs sont si talentueux. Tierney est l’un des meilleurs joueurs d’Arsenal, Robertson est l’un des meilleurs joueurs de Liverpool, il y a John McGinn, Billy Gilmour, Scott Armstrong a connu une bonne saison pour Southampton et Che Adams aussi.

“Ils ont tellement de menace et j’ai dit à Ginny, ils vont faire quelque chose de similaire au Pays de Galles à l’Euro 2016 (quand ils ont atteint les demi-finales) parce qu’ils ont une équipe tellement talentueuse.

“Ce serait un match incroyable auquel participer. Vendredi soir à Wembley contre l’Ecosse à l’Euro – ce sera incroyable.”

Grealish ne sait pas s’il sera impliqué, cependant, Gareth Southgate donnant peu de détails sur l’équipe qu’il sélectionnera.

« Même à l’entraînement, nous ne faisons rien pour lequel nous aurions des indices. Nous devons juste le prendre comme il vient », a-t-il déclaré.

“Tout le monde s’entraîne le plus dur, parce que tout le monde veut jouer, mais évidemment, le manager ne peut choisir que 11 joueurs, alors nous essayons tous de l’impressionner.”

Et que ferait le joueur de 25 ans si l’Angleterre remportait le tournoi ?

« Allez à Vegas pendant dix jours », a-t-il répondu sans hésiter. « Je serais directement dans un avion pour Vegas et je ne reviendrais pas ! Terminé !