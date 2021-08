Jack Grealish rejoint Stormzy sur scène au festival de Leeds quelques heures après avoir été assisté alors que Man City battait Arsenal

in

Après avoir aidé Man City à battre Arsenal, vous pourriez imaginer que Jack Grealish aurait passé une soirée fraîche à la maison.

En fait, peut-être que vous ne le feriez pas. Et l’homme de 100 millions de livres sterling n’a pas déçu en rejoignant Stormzy sur scène au festival de Leeds.

Grealish a passé un excellent samedi, à tous points de vue

Grealish a aidé Gabriel Jesus contre Arsenal avant d’aider Stormzy

Grealish, signé d’Aston Villa cet été après quelques camées passionnantes en Angleterre à l’Euro 2020, connaît déjà un début de vie productif au stade Etihad.

Après un but contre Norwich City la semaine dernière, il a enchaîné avec une passe décisive pour Gabriel Jesus contre les Gunners samedi.

Il n’en avait pas fini là-bas, cependant, après le match, il a donné une passe décisive à son ami Stormzy en le rejoignant au festival de musique de renommée mondiale.

Les deux hommes se connaissent bien et le musicien a été vu portant un maillot anglais avec Grealish dans le dos lors du récent championnat d’Europe.

Grealish a rejoint Stormzy sur scène pendant son set

Grealish et Stormzy se connaissaient déjà bien avant l’apparition du festival

En plus de cela, Stormzy a fait jouer à la star de l’aile de la valse un cri sur un remix de la chanson “Sore” de Yaw Tog plus tôt cette année.

Il a rappé la ligne “Slide in the middle like Grealish”, que le footballeur a ensuite utilisée sur une vidéo qu’il a publiée sur Instagram.

Bien que ce soit maintenant un lien intéressant étant donné que Stormzy est un supporter de Manchester United et a déjà aidé à promouvoir le retour de Paul Pobga au club avec adidas.

Stormzy a été vu en train de porter un maillot Grealish lors de l’Euro 2020

