Jack Grealish répond à Roy Keane

12/07/2021 à 16h29 CEST

Jack grealish Il est sorti pour se défendre après des critiques reçues pour n’avoir pris aucune pénalité du tir, à l’instar de son coéquipier Raheem Sterling, lors de la finale que l’Angleterre a perdu contre l’Italie.

Les fans anglais n’ont pas aimé ça Bukayo saka, un footballeur de 19 ans, tirera le cinquième penalty, une décision qui plus tard Gareth porte sud il supposa que c’était le sien. Cependant, cela a entraîné la critique de Grealish et Sterling pour s’être caché, ce que le joueur d’Aston Villa a nié : “J’ai dit que je voulais en tirer un. Je ne laisserai pas les gens dire que je ne voulais pas tirer de penalty quand j’ai dit que je le ferais…”

J’ai dit que je voulais en prendre un !!!!

Le gaffer a pris tellement de bonnes décisions tout au long de ce tournoi et il l’a fait ce soir ! Mais je ne veux pas que les gens disent que je ne voulais pas prendre un peno quand j’ai dit que je le ferai & mldr; https://t.co/3mBpKyMoUV – Jack Grealish (@JackGrealish) 12 juillet 2021

La déclaration du joueur n’était pas dans l’intention de critiquer le choix de son entraîneur, qui avait décidé que Grealish et Sterling ne devraient pas tirer les cinq premières pénalités, mais le meneur de jeu a assuré que « l’entraîneur a pris beaucoup de bonnes décisions tout au long du tournoi et aussi ce soir.”

Tout cela est la conséquence de certaines déclarations de Roy Kane à propos de Grealish et Sterling : “Si vous êtes Sterling ou Grealish, vous ne pouvez pas rester là et laisser un jeune homme comme Saka jouer devant vous. Tu ne peux pas. Vous ne pouvez pas laisser un timide de 19 ans vous devancer. Ils ont beaucoup plus d’expérience. Sterling a remporté des titres. Il doit se lever et tirer avant le gamin.”