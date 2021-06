“Jack Grealish restera à Aston Villa cet été” avec Manchester United et Man City ne paieront probablement pas 130 millions de livres sterling pour l’international anglais, a déclaré un initié de Villa à talkSPORT

Jack Grealish RESTERA à Aston Villa cet été, car le prix ahurissant du milieu de terrain pourrait s’avérer trop élevé, même pour Manchester City.

Le capitaine de Villa est devenu l’un des talents les plus brillants de la Premier League et a été fortement lié à un éloignement de Villa Park cet été, Man United étant également intéressé.

.

Des rapports affirment que Grealish pourrait devenir le footballeur britannique le plus cher de l’histoire cet été…

Grealish a impressionné la saison dernière alors que le meneur de jeu a inscrit sept buts et 12 passes décisives en 27 matchs, dans une campagne qui a été entravée par des blessures puisqu’il a raté 12 matchs.

Il est revenu à la forme juste à temps pour l’Euro 2020, où son stock pourrait augmenter encore plus s’il continue ses performances stellaires sous un maillot des Trois Lions.

De récents rapports de transfert ont lié Grealish à un transfert d’argent vers City, champion de Premier League, Pep Guardiola étant prêt à battre le record de transfert britannique pour signer l’as évalué à 100 millions de livres sterling.

Mais l’ancien skipper et initié du club, Gabriel Agbonlahor, a déclaré à talkSPORT Villa qu’il voudra plus que cela, plus proche de 130 millions de livres sterling pour leur homme vedette.

.

Grealish a remporté six sélections pour l’Angleterre et devrait jouer à l’Euro 2020 pour les Three Lions

Et il pense que Grealish finira par rester à Villa Park cet été, car il est peu probable que City ou United débourse sur ces frais.

“Jack Grealish restera, c’est ce que j’entends, et Villa investira également”, a déclaré Agbonlahor lors du petit-déjeuner talkSPORT de vendredi.

« Qui peut se le permettre ? Si Aston Villa voulait le vendre, ils voudraient plus de 100 millions de livres sterling.

« Et Man City a-t-il besoin de lui ? Ils ont déjà des goûts [Phil] Foden, [Kevin] De Bruyne et [Ilkay] Gundogan. Ils recherchent également un attaquant, ils vont donc dépenser 100 millions de livres sterling [on Grealish]?

parlerSPORT

Agbonlahor a déclaré à talkSPORT que ses sources indiquaient que Grealish resterait au club cet été

« Man City et Man United sont les seuls qui iraient pour lui en Premier League, mais avec COVID, ces équipes voudront-elles payer 100 millions de livres sterling ou 130 millions de livres sterling ?

“Je ne suis pas trop sûr.”

Mais, avec des rapports affirmant que Man City est prêt à investir des fonds importants pour amener Grealish au stade Etihad cet été, Trevor Sinclair a insisté sur le fait que le milieu de terrain peut faire passer sa carrière au niveau supérieur sous la direction de Guardiola.

L’ancien homme de City a déclaré à talkSPORT: “Pep [Guardiola] permettra à Grealish de jouer le ballon plus rapidement parce que c’est ainsi que joue Manchester City.

Le gardien d’Aston Villa, Emi Martinez, salue Jack Grealish comme “le meilleur joueur d’Angleterre” et compare son coéquipier à son compatriote argentin Lionel Messi

« Il ne subira pas autant de coups et il ne subira pas autant de blessures. C’est vraiment important.

“Jack Wilshere a toujours attendu la dernière minute pour se débarrasser du ballon et il a pris beaucoup de coups lourds.

«Ce n’est pas bon pour votre avenir, ce n’est pas bon pour votre longévité et votre forme physique si vous prenez toujours des coups, si vous avez une semaine ou deux semaines de congé.

“Donc, non seulement cela aidera Grealish à s’intégrer dans cette équipe de Manchester City, mais cela l’aidera également à résoudre les problèmes de blessures qu’il a eus.”

