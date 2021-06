Jack Grealish révèle un appel à Kalvin Phillips pour qu’il parle aux fans de Leeds – “ils me donnent du bâton 24h / 24 et 7j / 7”

in

Jack Grealish a révélé à talkSPORT qu’il avait exhorté Kalvin Phillips à “avoir un mot” avec les supporters de Leeds United, pour qu’ils cessent de lui donner du bâton sur les réseaux sociaux.

Le capitaine d’Aston Villa a déclaré qu’il “se faisait absolument canonner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7” par les fidèles d’Elland Road à cause de la récente rivalité de leurs clubs.

.

Grealish a révélé qu’il était toujours collé aux fans de Leeds, même lorsqu’il était en service en Angleterre !

Grealish n’est pas le seul as de Villa à avoir ressenti la piqûre des supporters de Leeds en ligne, il suffit de demander au spécialiste de talkSPORT Gabby Agbonlahor!

Pour Grealish, sa rivalité avec les supporters blancs vient du moment où les deux clubs étaient en championnat et se battaient pour une promotion dans l’élite.

Maintenant, avec les deux équipes en Premier League, les enjeux sont encore plus élevés et il y a eu beaucoup de points chauds lorsque les rivaux se rencontrent sur le terrain.

Mais l’équipe d’Angleterre a réuni cet été deux des plus grandes stars des clubs, à Grealish et Phillips.

getty

Grealish et Phillips ont eu de nombreux enchevêtrements en tant que rivaux pour Aston Villa et Leeds

getty

Mais maintenant, la paire est coéquipière de l’équipe d’Angleterre à l’Euro 2020

Et le skipper de Villa, qui est “désespéré” de commencer la confrontation de vendredi à l’Euro 2020 contre l’Ecosse, a plaisanté en disant qu’il disait souvent à Phillips d’annuler les chiens.

“Je ne sais pas si vous le savez, mais je suis absolument canonné par les fans de Leeds 24h/24 et 7j/7”, a déclaré Grealish à Faye Carruthers, correspondante de talkSPORT en Angleterre, à St George’s Park.

“Alors je lui dis toujours : ‘dis à tes fans d’arrêter de m’envoyer des messages sur Twitter, mec !’

« Moi et Kalv avons toujours un peu de plaisanterie à ce sujet. »

Jack Grealish se réjouit des éloges de Jose Mourinho sur talkSPORT et dit qu’il aimerait jouer sous la direction du manager vainqueur en série

Grealish a également salué son homologue de Leeds et maintenant son coéquipier des Trois Lions, Phillips, qui a reçu de nombreux éloges – y compris de la part de Jose Mourinho – pour sa performance remarquable lors de la première victoire de l’Angleterre à l’Euro 2020 contre la Croatie.

En plus de diriger le milieu de terrain à Wembley, Phillips a montré son habileté avec le ballon et sa capacité de passe en préparant Raheem Sterling pour ses buts gagnants.

Sa performance l’a même vu étiqueté «le Yorkshire Pirlo» dans la presse italienne, en raison de sa capacité à envoyer des passes de quart-arrière autour du terrain.

Mais Grealish insiste sur le fait que la performance n’a pas surpris le reste de l’équipe d’Angleterre, qui voit son talent évident au quotidien à l’entraînement.

“Il est évidemment très difficile à affronter, je pense que toute l’équipe de Leeds est en fait à cause de sa façon de jouer et de courir”, a déclaré la star d’Angleterre et Villa.

.

Phillips était sans doute le meilleur joueur de l’Angleterre contre la Croatie

«Kalv est connu comme un passeur et un tacleur acharné, mais le week-end, il a montré une autre facette de son jeu, lorsqu’il a mis en place le but.

«Il a dépassé quelques joueurs, puis a coupé et a glissé Raheem.

«Évidemment, nous voyons cela tous les jours à l’entraînement et nous savons à quel point Kalvin est bon, donc cela ne nous surprend pas vraiment, la façon dont il a joué le week-end.

« ‘Yorkshire Pirlo ? J’ai entendu ça plein de fois. C’est ce qu’il est, n’est-ce pas ?