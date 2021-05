Jack Grealish revient dans l’équipe Aston Villa pour le choc d’Everton après trois mois d’absence pour blessure pour stimuler les espoirs de l’Angleterre pour l’Euro 2020

Jack Grealish pourrait faire son retour tant attendu de blessure après avoir été nommé sur le banc d’Aston Villa pour la visite d’Everton.

Le talisman de Villa est sorti depuis février avec un problème de tibia – il manque 12 matchs dans le processus – alors que le meneur de jeu anglais court pour être en forme pour l’Euro 2020.

La cheville ouvrière créative de Villa est de retour et rarement avant un grand été

Le licenciement de trois mois de Grealish a coïncidé avec une véritable baisse de forme pour son club – qui n’a gagné que trois fois en son absence pour voir leurs espoirs européens disparaître.

S’exprimant avant le match, le patron de Villa, Dean Smith, a confirmé que Grealish était en lice pour être nommé sur le banc contre les Toffees.

«Le dernier en date est qu’il s’est entraîné avec le groupe hier et il s’est entraîné avec le groupe samedi», a-t-il expliqué.

«Quand il arrivera aujourd’hui, je lui parlerai et je verrai ce qu’il ressent.

NOUVELLES

Le doublé de Firmino met Liverpool en tête contre Man United, les fans protestent à nouveau

INFO

Heure du coup d’envoi de Man United v Liverpool et comment regarder: tous les détails pour un grand match

malheureux

Les fans de Man United manifestent devant Old Trafford alors que Liverpool utilise un “ entraîneur leurre ”

action

Aston Villa v Everton Commentaires en direct et équipes confirmées: Jack Grealish dans l’équipe

changements

À quoi pourrait ressembler Arsenal la saison prochaine après une reconstruction majeure et l’exode de grandes stars

perspective

Arsenal meilleur que Chelsea depuis Noël: Arteta ne fait pas un si mauvais travail

«Nous allons aussi nous asseoir avec le médecin et partir de là. Je ne peux pas donner un oui ou un non positif. Il avait l’air à l’aise et c’est de toute façon un joueur naturellement en forme.

«Est-il prêt à commencer les matchs? Non, mais s’il ne ressent pas de douleur, il est prêt à faire partie de l’équipe.

«Sa seule préoccupation est de réparer la blessure [rather than making England’s Euro 2020 squad].

“Il charge maintenant depuis deux semaines et il arrive à un stade où il peut obtenir des minutes sur le terrain, ce qui est le plus important.”