Jack Grealish secoue la tête après avoir été remplacé alors que l’Angleterre a du mal à faire match nul à domicile contre la Hongrie lors des éliminatoires de la Coupe du monde

Le langage corporel de Jack Grealish alors qu’il était remplacé incarnait la performance décevante de l’Angleterre car ils ne pouvaient gérer qu’un match nul 1-1 à domicile contre la Hongrie.

L’homme de Manchester City a été vu en train de secouer la tête après avoir été accroché par Gareth Southgate juste après l’heure de jeu des qualifications pour la Coupe du monde à Wembley.

.

Grealish a été remplacé par Bukayo Saka à la 62e minute

Rex

Et avait l’air visiblement déçu par la suite

Les hommes de Gareth Southgate ont été lents tout au long et ont pris du retard sur penalty de Roland Sallai.

John Stones a riposté peu de temps après, cependant, l’Angleterre n’a pas été en mesure de trouver le vainqueur qui les aurait emmenés à l’aube de Qatar 2022.

Stones avait une bonne chance d’obtenir son deuxième après la pause, tandis que Raheem Sterling a raté un gardien sur le coup de la mi-temps.

Mais l’Angleterre a eu du mal à reprendre son rythme habituel dans un match qui a également vu des scènes laides dans les gradins avec des supporters hongrois se heurtant à la police après qu’un spectateur a été arrêté pour avoir abusé racialement d’un steward.

Sallai a mis la Hongrie en tête contre l’Angleterre après une botte haute de Luke Shaw

Les Stones ont égalisé à la 36e minute

.

Il y avait aussi des scènes laides dans les tribunes alors que les fans hongrois se sont affrontés avec la police

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

Pour les dernières nouvelles, les opinions d’experts et les opinions sur tous les principaux sujets de discussion dans le sport, connectez-vous à talkSPORT.

Vous pouvez écouter en direct sur le site ICI, via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent ou sur 1053 ou 1089 AM.