Aston Villa a reçu un coup dur, Jack Grealish aurait été exclu jusqu’en mai pour une blessure au tibia.

Grealish, qui a été un artiste hors pair pour les Villans cette saison avec six buts et dix passes décisives en 22 sorties en Premier League, a raté les sept derniers matchs de son équipe avec le problème.

Grealish ne devrait pas figurer à nouveau ce mois-ci

Mais on s’attend à ce qu’il ratera plus de matchs avec The Sun rapportant qu’il est peu probable qu’il revienne en avril.

Cependant, le rapport ajoute que le skipper de Villa est « confiant » qu’il sera parfaitement apte pour l’Euro 2020 cet été, Gareth Southgate devant nommer son équipe anglaise de 23 joueurs à la fin de la saison en mai.

On s’attendait à ce que Grealish fasse un retour contre Fulham le week-end dernier, mais il a aggravé sa blessure cette semaine et il devrait rater les trois prochains matches de Villa contre Liverpool, Man City et West Brom.

Cependant, il est entendu que les chefs de Villa Park n’ont aucune crainte quant aux perspectives à long terme de Grealish de revenir cette saison.

Grealish sera en compétition avec Phil Foden et James Maddison pour une place dans l’équipe d’Angleterre

Le voyage pour affronter Everton à Goodison Park le 1er mai a été désigné comme la date la plus probable pour son retour.

Le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, a déjà commencé à dire aux joueurs s’ils étaient susceptibles de faire partie de l’équipe finale de 23 joueurs – deux mois avant son nom officiel – et Grealish a désespérément envie de participer à son premier tournoi avec les Three Lions.

Ce serait une grande surprise si Grealish était omis étant donné qu’il a commencé les trois internationaux d’Angleterre lorsqu’il était en forme en novembre.

Et l’ancien attaquant de Man City, Trevor Sinclair, estime que le joueur de 25 ans devrait être un candidat pour le tournoi.

Southgate a remis à Grealish ses débuts en Angleterre en septembre 2020 – des débuts attendus depuis longtemps aux yeux de nombreux fans

«Vous devez avoir des principes et certaines normes pour l’Angleterre. Je comprends tout cela, mais il y a des non-conformistes dans l’équipe qui ne sont pas aussi propres que certains autres joueurs », a déclaré Sinclair à talkSPORT Breakfast la semaine dernière.

«Il s’agit de gagner des matchs et de gagner des tournois, pour moi, c’est la gestion des hommes et de s’assurer que ces joueurs, lorsqu’ils sont avec l’Angleterre, se comportent bien.

«Grealish est une évidence. Si vous quittez Gazza de l’équipe, vous pourriez aussi bien vous préparer pour le limogeage parce que vous laissez le meilleur joueur d’Angleterre hors de l’équipe.

«C’est presque la même chose avec Grealish car quand il a joué cette saison, tout le monde est sur la même longueur d’onde. Il a été absolument superbe. Il doit y aller.

«Si vous commencez à compter sur Mason Mount et (Phil) Foden, qui sont très jeunes et assez inexpérimentés au niveau international et qui ne prennent pas vie au tournoi, alors tout de suite votre travail est sous pression.»