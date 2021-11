Jack Grealish s’ouvre sur son retour à Villa Park pour le choc de la Premier League en tant que joueur de Man City et était en larmes lorsqu’il a quitté le club d’enfance Aston Villa

Jack Grealish s’est ouvert à son départ d’Aston Villa alors qu’il se prépare à retourner à Villa Park.

Grealish a quitté son club d’enfance cet été pour rejoindre Man City dans le cadre d’un transfert à succès de 100 millions de livres sterling.

.

Grealish est sur le point de revenir à Aston Villa pour la première fois

Le joueur de 25 ans avait des sentiments mitigés à l’idée de quitter le club qu’il aime tant et a admis qu’il hésitait à y retourner.

Villa a invité Grealish à regarder l’un de leurs matchs, mais il n’était pas sûr de l’accueil qu’il recevrait.

Maintenant, il retourne avec son nouveau club mercredi pour leur affrontement en Premier League.

Grealish a déclaré au Telegraph: «Je savais que certaines personnes seraient mécontentes de mon départ, et je peux voir pourquoi certaines étaient comme ça, mais j’ai tout donné pour le club chaque année où j’y étais. Si je marque, je ne vais pas faire la fête.

« En fin de compte, je suis Jack Grealish de Solihull qui adore la Villa. Cela ne changera jamais – j’ai un abonnement depuis l’âge de quatre ans et j’ai été fan toute ma vie.

PARI SPÉCIAL – Obtenez que Mo Salah, Sadio Mane et Diogo Jota marquent tous à 7/1

.

Grealish a reçu un coup alors qu’il était en service international, mais semble prêt à revenir contre Villa

« J’étais si proche de venir au match de West Ham [in October], comme nous l’avions joué samedi contre Palace. J’ai été invité à m’asseoir avec Christian [Purslow, Villa’s chief executive] mais je n’étais pas vraiment sûr de l’accueil que j’allais avoir donc je n’y suis pas allé.

« On croise les doigts, ce sera un bon mercredi. Je frapperai des quatre côtés du sol quoi qu’il arrive. Si je me fais huer, ce sera un peu gênant !

Il a admis qu’il avait du mal à faire ses adieux à Aston Villa et a déclaré qu’il leur devait tout.

Grealish a ajouté: « Vous ne pouvez pas imaginer à quel point il a été difficile pour moi de partir », dit-il. « Je suis allé courir le matin, beaucoup de gens ont pris des photos de moi et tout était sur les réseaux sociaux [media] que je restais.

.

Grealish a un but et deux passes décisives en Premier League cette saison

«Je suis revenu et j’ai dû m’adresser à tous les joueurs et au staff. Il y avait environ 70 personnes. J’ai parlé pendant environ une minute et demie, puis j’ai dû m’arrêter parce que j’avais la gorge nouée et que je pleurais.

« J’ai été un peu surpris par une partie du contrecoup lorsque je suis parti. Je ne voudrais jamais d’une relation toxique avec quelqu’un là-bas. Je leur dois tout et je ne serais pas à City sans Villa.

Grealish a subi un coup lors de la pause internationale et a été exclu de l’équipe de City.

Le manager Pep Guardiola a déclaré : « Hier, c’était les premières minutes de Jack avec l’équipe. Phil (Foden) aussi.

« Les deux feront un test pour voir s’ils peuvent se rendre à Birmingham. »

PARI SPÉCIAL – Obtenez que Mo Salah, Sadio Mane et Diogo Jota marquent tous à 7/1