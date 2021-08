Jack Grealish, un assistant de luxe pour Pep Guardiola

31/08/2021 à 15h45 CEST

L’ailier de Manchester City Jack Grealish est l’un des meilleurs assistants de la Premier League ces dernières années. Après avoir été important en Eurocup avec l’Angleterre, l’équipe bleu ciel l’a signé pour 117,5 millions d’euros et il brille de la main de Pep Guardiola : a commencé les trois premiers jours et ajoute un but et une passe décisive.

Le Britannique, qui c’est aussi l’un des plus gros pilotes du championnat en conduite, est devenu incontournable sur l’ardoise du sélectionneur catalan. Il est le deuxième meilleur Britannique au niveau des passes décisives avec un total de 17 depuis la saison 2019/20, juste derrière Trent Alexander-Arnold, l’arrière droit de Jürgen Klopp à Liverpool..

17 – Depuis le début de la saison 2019-20, Jack Grealish a fourni 17 passes décisives en Premier League ; le seul joueur anglais avec plus en ce moment est Trent Alexander-Arnold (21 ans). Créatif. pic.twitter.com/iHZmTWdKSn – OptaJoe (@OptaJoe) 28 août 2021

L’ancienne Aston Villa a été l’un des grands noms de ce marché estival. Avec Romelu Lukaku, qui a signé pour le Chelsea de Thomas Tuchel, l’attaquant est entré dans le top 10 des transferts les plus chers de l’histoire du football.: ses 117,5 millions le hissent à la septième place, juste derrière Antoine Griezmann (120M€) et devant Cristiano Ronaldo (117M€).

Personnage important à Manchester City 6.0

L’arrivée de Jack Grealish à l’Etihad Stadium semble clé pour comprendre la version 6.0 du Manchester City de Pep Guardiola. Le Catalan, qui aurait un an de plus sur son contrat à la fin de la saison, doit être en charge de remporter la première Ligue des Champions de l’histoire du club. Pour cela, l’extrême britannique est arrivé, l’un des principaux générateurs du profil gaucher de l’attaque.

Après avoir chuté au minimum contre le Chelsea de Thomas Tuchel en finale de Ligue des champions 2020/21, l’équipe citoyen affronte avec le maximum d’enthousiasme pour revenir à la fin de la phase éliminatoire de la compétition continentale maximale et incorporer le premier trophée à la liste des gagnants.