Jack Grealish va rester ? Le meneur de jeu anglais est le visage du lancement du kit Aston Villa et déclare son amour pour le club malgré les informations faisant état d’un transfert de 100 millions de livres sterling à Man City

Jack Grealish a déclaré son amour pour Aston Villa lors du lancement du nouveau kit du club – et les fans pensent qu’il pourrait rester malgré les informations faisant état d’un transfert de 100 millions de livres sterling à Manchester City.

Grealish a été un joueur remarquable pour les Villans la saison dernière, marquant six buts et ajoutant dix passes décisives en 26 matchs.

Grealish est un garçon de Birmingham de part en part et un fan de Villa d’enfance

Le joueur de 25 ans est adoré des fidèles de Villa Park et des fans anglais après ses exploits à l’Euro 2020

Bien qu’il n’ait eu qu’un seul départ, il faisait partie intégrante de la configuration de l’Angleterre alors qu’elle tombait lors du dernier obstacle contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020.

Pep Guardiola est un grand admirateur du meneur de jeu et le mois dernier, divers médias ont suggéré que les champions de Premier League avaient soumis une offre gigantesque de 100 millions de livres sterling.

Cependant, Grealish a tenu à faire savoir à quel point il était attaché à son club d’enfance alors qu’il dévoilait son nouveau kit pour la saison 2021/22.

“Tout le monde sait ce que le bordeaux et le bleu signifient pour moi”, a commenté le milieu de terrain anglais.

Grealish est maintenant un favori des fans pour les supporters à travers le pays

“J’ai été un garçon de Villa toute ma vie et j’adore jouer pour ce club.”

Certains fans pensent que Grealish enfile le nouveau kit est un grand signe qu’il reste.

Un fan a écrit : « Des images de sortie de villa montrant le kit marketing de Jack Grealish 2021/22. Au cas où quelqu’un @ManCity ou n’importe où ailleurs aurait des doutes, il reste à la Villa.

Alors qu’un autre a déclaré: “Jack Grealish pourrait rester à Aston Villa cet été car il était l’homme principal pour promouvoir leur nouveau kit à domicile pour la saison 2021/22.”

Le co-animateur de talkSPORT, Ray Parlour, insiste sur le fait que les fans de Villa doivent accepter que leur capitaine puisse déménager à l’avenir, mais ce ne sera peut-être pas cet été.

“Tôt ou tard, il passera à autre chose”, a-t-il déclaré jeudi à l’émission Breakfast de talkSPORT. «Je pense que les fans de Villa seront réalistes et diront qu’il veut gagner des trophées et aller dans une ville, où il va se battre pour les trophées de la Ligue des champions et de la Premier League.

Grealish est désormais un grand nom du football anglais après de récents affichages nationaux et internationaux

“Pour le moment, s’il veut rester un an de plus, il a encore beaucoup de temps de son côté et les fans de Villa seront ravis car c’est un vrai talent et il va s’améliorer.

«Il a prouvé qu’il pouvait gérer des situations et les gens avaient hâte qu’il le fasse quitter le banc pour l’Angleterre, donc, s’il reste, une nouvelle fantastique pour Villa.

“Quand il partira, Villa obtiendra le meilleur argent pour lui.”