Jack Haines quitte ses fonctions de COO de SafeMoon. Le prix des jetons s’effondre

Les analystes et les passionnés voient le départ de Haines de SafeMoon comme un très mauvais signe, car la thèse selon laquelle il abandonnerait le navire avant qu’il ne finisse de couler gagne du terrain.

Jack Haines, la personne derrière le COO de SafeMoon, a annoncé aujourd’hui qu’il se retirait de ses fonctions de COO du projet DeFi.

Haines quitte SafeMoon

Cela a été révélé par Haines dans un communiqué publié ce matin sur son compte Twitter, où il a partagé la nouvelle avec ses abonnés et remercié ceux qui ont soutenu son travail au sein de SafeMoon.

À cet égard, la déclaration publiée par Haines se lit comme suit :

« Mon parcours avec SafeMoon a été incroyable jusqu’à présent. En tant que communauté, nous avons accompli beaucoup de choses en très peu de temps, cependant, après avoir réfléchi à mes objectifs et à ma position actuelle, mon bien-être est maintenant plus important que jamais et j’ai besoin de m’éloigner de tout environnement toxique. Cela n’a rien à voir avec les hodlers… l’innovation ou Safemoon en guise de jeton… Mais c’est avec grand regret que je quitte mon poste de chef de bureau des opérations pour SafeMoon. Je vous souhaite tout le meilleur dans vos projets futurs et j’ai hâte de construire un avenir meilleur et grand pour vous tous.”

Cher #SAFEMOON pic.twitter.com/eU64JoF9cI – Jack Haines (@jackhainesuk) 10 septembre 2021

Bien qu’il n’y ait pas de détails précis sur la raison de son départ, il montre dans son message que son poste de COO de SafeMoon s’avérait très lourd et exigeant. On ne sait pas non plus si cela est dû au fait qu’il occupera un certain type de poste dans un autre projet au sein de l’espace DeFi, une porte qu’il a laissée ouverte en fermant avec cette phrase :

« Mon parcours DeFi ne s’arrête pas là, il ne fait que commencer… ».

Réactions trouvées

L’annonce de Haines a suscité des réactions mitigées parmi ses followers et les passionnés de SafeMoon, car si certains ont souhaité à l’ancien manager le meilleur des succès dans son nouveau chemin, d’autres ont exprimé leur inquiétude quant à l’avenir du projet DeFi, en particulier la lumière qu’il n’a pas eu le résultat escompté. résultats.

Parmi les commentaires laissés dans l’annonce se détachent également ceux qui pointent le départ de Haines comme un mauvais présage pour SafeMoon, d’autant plus qu’ils considèrent qu’il a motivé de nombreuses personnes à investir et met le projet de côté maintenant qu’il n’est pas aussi rentable qu’il le fait. quelques mois. D’autres disent qu’avec le départ du COO, le projet pourrait perdre de sa concentration et s’engager dans une voie qui finirait par nuire à la communauté des utilisateurs et des investisseurs.

Prix ​​SafeMoon en baisse

Alors que la communauté débat sur la décision prise par Haines, la mesure semble également avoir eu un impact négatif sur le prix du jeton SAFEMOON, qui au moment de la publication est en baisse avec des pertes de 18% au cours des dernières 24 heures, s’échangeant au moment de publication à environ 0,000001451 $ USD.

La baisse du prix du token renforce la thèse selon laquelle à la fois le projet et la monnaie numérique font partie d’une proposition de Memecoin, pas très différente du cas de Shiba Inu, dont le token baisse également ce 10 septembre avec un 4.5. % de baisse au cours des dernières 24 heures.

Il convient de noter que SHIB et SAFEMOON ont connu un boom commercial il y a plusieurs mois, mais actuellement leur prix est bien en deçà des valeurs enregistrées dans leurs meilleurs moments.

