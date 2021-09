Jack Harlow fait ses débuts au gala du Met avec Tommy Hilfiger – WWD

Lundi soir, un jour après avoir pris d’assaut la scène des VMA aux côtés de son collaborateur de “Industry Baby” Lil Nas X, Jack Harlow était de retour sur le tapis rouge. Le rappeur, qui portait un costume en cuir vert et un col roulé noir conçu par Tommy Hilfiger pour la remise des prix de dimanche, a été invité pour la première fois au Met Gala en tant qu’invité de Hilfiger. Ici, Harlow réfléchit à la connexion avec le créateur pour soutenir le Costume Institute du Metropolitan Museum et à ce qui attend le chanteur cet automne.

WWD : Comment vous êtes-vous lié avec Tommy pour le Met Gala ? Pourquoi vouliez-vous assister à l’événement?

Jack Harlow : Assister est une évidence. L’événement est emblématique et vous passez toute votre vie à en entendre parler. Tommy et moi sommes liés organiquement. J’ai porté à son attention qu’il a grandi dans la même rue [in Elmira, N.Y.] en tant que grand-père et quand il a réalisé que c’était vrai, il était encore plus enthousiaste à l’idée que cela se produise.

WWD : Qu’appréciez-vous dans votre look Met Gala ?

JH : C’est juste parfait pour moi. Les couleurs, la brillance, la texture. Je me sens moi-même dedans.

WWD : Vous souvenez-vous de la première fois que vous avez porté du Tommy Hilfiger ? Avez-vous une tenue ou un souvenir Tommy Hilfiger préféré associé à la marque ?

JH : Je portais définitivement Hilfiger quand j’étais bébé. Mais je me souviens quand j’ai commencé à avoir un peu de mon propre argent, j’allais au centre commercial, et mon œil était toujours attiré par la section Tommy dans chaque grand magasin. J’avais une veste blanche à col haut qui était vraiment minimale et propre que je portais tout le temps en 2018.

WWD : Comment décririez-vous votre style personnel en coulisses ?

JH : Le confort est important pour moi. Mais la plupart du temps, j’aime être minimaliste et monochrome. J’ai l’impression que Tommy et moi sommes un ajustement naturel.

WWD : Comment la mode influence-t-elle votre musique et vos performances sur scène ?

JH : J’aime que ma musique soit douce et agréable pour les oreilles. Je veux que mes vêtements soient lisses et agréables à l’œil. Je veux que mes chansons sonnent sexy et je veux que mes tenues soient sexy. J’aime les vêtements minimalistes et j’aime que ma musique soit dénudée et ouverte. Il y a beaucoup de parallèles.

WWD : Qu’attendez-vous avec impatience cet automne ? Sur quoi travailles-tu actuellement?

JH : Je suis en tournée et j’aime juste être de retour devant les gens qui ont mémorisé mes chansons et me soutiennent sans cesse. J’aime mes fans et c’était assez d’un processus pour arriver à ce point que je ne les prends pas à la légère. De la nouvelle musique toujours en train d’être cuisinée.

Jack Harlow, avec Jeremy O. Harris avant le Met Gala. Avec l’aimable autorisation de Tommy Hilfiger

Jack Harlow Avec l’aimable autorisation de Tommy Hilfiger

Jack Harlow Avec l’aimable autorisation de Tommy Hilfiger

Jack Harlow assiste au Met Gala 2021, à Tommy Hilfiger. . pour le Met Museum/

