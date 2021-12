Jack Harlow veut qu’un flic soit renvoyé pour avoir mis la main sur le cou d’une femme noire lors d’un concert

Jack Harlow cherche un flic qui a mis ses mains sur le cou d’une femme qui voulait voir le spectacle de Jack.

Une vidéo de la femme a fait surface, dans laquelle elle a été confrontée à des flics qui ne la laissaient pas entrer dans la salle à Atlanta mardi soir. Vous voyez un des officiers mettre ses mains sur le cou de la femme.

Jack a vu la vidéo et a été indigné, en disant : « … J’étais dégoûté par ce flic et tout ce que je voulais faire était de faire quelque chose de bien pour cette fille immédiatement… J’ai dit au monde de m’aider à l’identifier afin que je puisse trouver un façon de lui faire un câlin et de lui donner autant de billets pour autant de spectacles qu’elle le souhaite. »

Jack a poursuivi… « Mais ce n’est pas suffisant et ce n’est pas une solution à un problème systémique auquel les gens qui ne me ressemblent pas doivent faire face. La prochaine étape consiste à identifier ce policier et à le mettre au chômage aussi vite que possible . Agresser une jeune femme et mettre ses mains sur sa nuque, c’est écoeurant. »

Le flic est membre du PD du comté de Cobb. Nous avons demandé des commentaires … jusqu’à présent, aucun mot en retour.

Jack voulait envoyer un message… « Je regarde dans la foule tous les soirs et je vois des femmes noires au premier rang… crier mes paroles, voyager pour me voir, me soutenir, rouler pour moi. Je veux cette femme, et chaque femme noire qui me soutient pour savoir – je suis vraiment désolé. Je veux que tu sois protégé et je veux que ce gars perde son travail si vite. Je t’aime. Trouvons cet officier. «

Jack est au milieu de sa tournée Crème de la Crème.