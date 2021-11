La chaîne de restaurants Jack in the Box dit qu’elle poursuit l’échange de crypto-monnaie FTX parce qu’elle « a copié ou dérivé effrontément et illégalement sa mascotte » Moon Man « » de sa mascotte Jack établie, et cause des dommages à la marque Jack in the Box.

Dans un procès intenté cette semaine devant un tribunal fédéral du district nord de Californie, Jack in the Box affirme que le personnage de Moon Man de FTX, alias Lou Nar, « a une tête blanche sphérique également apposée sur un acteur humain parlant, avec des yeux bleus en pointillés , un nez et un sourire », ce qui est « étonnamment similaire à Jack. Les deux changent leurs expressions faciales et leurs vêtements au fil des publicités et des apparitions », maintient le costume. Moon Man, cependant, est une « version bien inférieure » de Jack, soutient la chaîne de restaurants, et « ternit la réputation de Jack auprès des consommateurs et/ou brouille l’association des consommateurs entre Moon Man de FTX et Jack ».

La société a signalé des tweets sur des publicités mettant en vedette Moon Man qui ont été diffusées lors d’un match de la Major League Baseball :

… les téléspectateurs de ce match de baseball ont partagé leurs réactions sur Twitter quant à savoir qui pourrait être la « grosse tête », avec un utilisateur publiant une photo de Jack, déclarant que Moon Man est la « mascotte de Jack in the Box ». D’autres membres du public ont fait des déclarations telles que « Oh regarde, c’est Walmart Jack in the Box ! », « Est-ce un truc sale de Jack in the Box ? » et « Le cousin drogué de Jack in the Box », entre autres, qui démontrent tous que les téléspectateurs associaient Moon Man à Jack. Un utilisateur de Twitter a même tweeté un message public directement à FTX en déclarant : « Hé, @FTX_Official, ta mascotte ne ressemble pas à la lune. Il ressemble à Jack-In-The-Box avec un cancer de la peau.

Jack in the Box a signifié à FTX une lettre de cessation et d’abstention le 15 octobre, selon le procès, informant l’échange de crypto qu’il « violait la propriété intellectuelle de JITB et diluait ses marques ».

En réponse, FTX a déclaré qu’il continuerait à utiliser Moon Man dans la publicité, affirme le procès, affirmant que « Jack in the Box n’a qu’une protection étroite limitée au clown à tête de ping-pong qui a explosé d’une boîte pour vendre des hamburgers ».

Moon Man (à gauche) et Jack (à droite).

Jack in the Box dit que la mascotte Jack a été lancée pour la première fois en 1951 et qu’elle a connu quelques itérations depuis. Au début, Jack était une «tête sphérique semblable à un clown qui se trouvait au sommet des boîtes de service au volant pour faciliter aux clients le concept alors nouveau de restaurants au volant», selon le costume, puis en 1970, il est devenu plus semblable à un clown, avec cheveux verts et un grand collier arc-en-ciel ajoutés. La société a « réinventé » la mascotte en 1995, dans la version actuelle : un « homme d’affaires humoristique et sans fioritures » qui « apparaît comme un homme humain adulte typique, à l’exception de sa grande tête blanche sphérique, de ses yeux à point bleu, de son nez, et un sourire sinueux.

La poursuite a été signalée pour la première fois par le site d’information juridique Law360. Ni Jack in the Box ni FTX n’ont répondu aux demandes de commentaires de The Verge.

Jack in the Box affirme que FTX a enfreint ses droits d’auteur et dilué sa marque, et demande des dommages-intérêts non spécifiés.