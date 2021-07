Jack Irish, Gunpowder Milkshake, Dr. Death .

Il ne se passe pas grand-chose cette semaine, mais nous espérons que vous trouverez quelque chose que vous aimerez regarder cette semaine.

Il y a un nouveau film Netflix intitulé Gunpowder Milkshake, Jack Irish prend sa position finale sur Acorn et le Dr Death fait des ravages sur Peacock.

Et n’oubliez pas Schmigadoon sur Apple TV+ ! Nous allons couvrir celui-ci en profondeur. Vérifiez-le.

dimanche 11 juillet

8/7c Grand Frère (CBS)

La première du créneau horaire de Big Brother reprend avec Frenchie au pouvoir, mais la compétition wildcard va-t-elle changer la trajectoire du jeu ?

Avec les nominations à venir, Frenchie doit élaborer un plan pour assurer son avenir.

Avec la formation d’alliances, qui a atterri où ?

Ça va être amusant!

9/8c Bonne Sorcière (Poinçon)

L’accent est mis sur les couples dans la prochaine sorcière alors que Tom et Martha célèbrent leur anniversaire.

Cet accent mis sur l’amour rapprochera-t-il Stéphanie et Adam ? On a des vibrations !

Et les cousins ​​Merriwick font un pas pour trouver l’autre amulette avec très peu de temps à perdre alors que la saison (et la série !) tire à sa fin !

9/8c Le Lotus Blanc (HBO)

Satire sociale se déroulant dans un complexe hawaïen exclusif, la série suit les vacances de divers clients de l’hôtel pendant une semaine alors qu’ils se détendent et se ressourcent au paradis.

Mais chaque jour qui passe, une complexité plus sombre émerge dans ces voyageurs parfaits, les employés joyeux de l’hôtel et le lieu idyllique lui-même.

L’émission met en vedette Murray Barlett, Connie Britton, Jennifer Coolidge, Alexandra Daddario, Fred Hechinger, Jake Lacy, Brittany O’Grady, Natasha Rothwell, Sydney Sweeney et Steve Zahn.

Les stars invitées récurrentes incluent Molly Shannon, Jon Gries, Jolene Purdy, Kekoa Kekumano et Lukas Gage.

Lundi 12 juillet

Jack Irish (Acorn TV)

Guy Pearce est un ancien avocat devenu PI dans cette série noire acclamée qui déroule sa dernière saison.

Aidé par la journaliste – et parfois sa petite amie – Linda Hillier (Marta Dusseldorp, A Place to Call Home, Janet King), Jack s’occupe d’affaires qui le plongent dans les entrailles criminelles de Melbourne.

Les séries ne sortent souvent pas selon leurs conditions, mais celle-ci le fait bien.

mardi 12 juillet

Superman et Lois (La CW)

Avec Clark officiellement dans l’équipe Morgan, Lois se tourne vers John Henry Irons pour obtenir de l’aide, et les choses prennent une tournure surprenante.

John Diggle arrive également à Smallville dans le but de tout changer dans la ville.

Qui l’a envoyé ?

mercredi 14 juillet

Milkshake à la poudre à canon (Netflix)

Sam n’avait que 12 ans lorsque sa mère Scarlet, une assassine d’élite, a été forcée de l’abandonner. Sam a été élevée par The Firm, le syndicat du crime impitoyable pour lequel sa mère travaillait.

Aujourd’hui, 15 ans plus tard, Sam a suivi les traces de sa mère et est devenue une féroce tueuse à gages. Elle utilise ses « talents » pour nettoyer les dégâts les plus dangereux de The Firm.

Elle est aussi efficace que loyale. Mais lorsqu’un travail à haut risque tourne mal, Sam doit choisir entre servir The Firm et protéger la vie d’une innocente fille de 8 ans – Emily.

Avec une cible sur le dos, Sam n’a qu’une seule chance de survivre : retrouver sa mère et ses associés mortels, les bibliothécaires. Ces trois générations de femmes doivent désormais apprendre à se faire confiance, tenir tête à The Firm et à leur armée de sbires, et monter l’enfer contre ceux qui pourraient tout leur prendre.

Jeudi 15 juillet

Dr Death (Paon)

Basé sur le podcast à succès de Wondery, DR. DEATH est inspiré de la terrifiante histoire vraie du Dr Christopher Duntsch, une étoile montante de la communauté médicale de Dallas.

Jeune, charismatique et ostensiblement brillant, le Dr Duntsch bâtissait un cabinet de neurochirurgie florissant lorsque tout a soudainement changé. Les patients sont entrés dans sa salle d’opération pour des chirurgies rachidiennes complexes mais routinières et sont restés définitivement mutilés ou morts.

Alors que les victimes s’empilaient, deux collègues médecins, le neurochirurgien Robert Henderson et le chirurgien vasculaire Randall Kirby, ainsi que la procureure de Dallas Michelle Shughart, ont entrepris de l’arrêter.

Le Dr Death explore l’esprit tordu du Dr Duntsch et les défaillances du système conçu pour protéger les plus démunis d’entre nous.

Gossip Girl (HBO Max)

Gossip Girl est de retour, mais pas comme on s’en souvient.

Les enseignants voulant se venger des enfants riches, ils se retrouvent face à une bataille difficile pour obtenir un contenu digne.

Pendant ce temps, Julien et Zoya sont très l’un contre l’autre, mais ils doivent trouver un moyen d’arrêter de laisser Gossip Girl les atteindre.

vendredi 16 juillet

Schmigadoon ! (Apple TV+)

Cette série magique, musicale et sensationnelle débute par une première surdimensionnée à deux étages où nous rencontrons Melissa (Cecily Strong) et Josh (Keegan-Michael Key), un couple dont le tourbillon romantique initial s’est quelque peu essoufflé.

C’est parti pour une retraite en couple et BOUM ! ils se retrouvent littéralement dans un tout nouveau monde rempli de personnages hauts en couleur (joués par des talents exceptionnels comme Alan Cumming, Kristen Chenowyth, Dove Cameron, Fred Armisen et Aaron Tveit)

Venez pour ce sursis spectaculaire du «monde réel» et explorez la petite ville qui aspire toujours à la paix et au bonheur. Et une ovation debout, bien sûr.

