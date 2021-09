Jack Mallers de Strike explique pourquoi l’accord Twitter Bitcoin (BTC) est plus important que vous ne le pensez

Twitter a annoncé jeudi qu’il utiliserait l’infrastructure Lightning de Strike pour permettre le pourboire à l’aide du réseau Bitcoin.

La société a déclaré que sa fonctionnalité Tips sera déployée dans le monde entier sur Apple iOS cette semaine, tandis que les utilisateurs d’Android devront attendre quelques semaines de plus.

Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, étant un grand partisan de Bitcoin, certains disent que cette décision a toujours été envisagée à un moment donné.

Commentant la situation, le PDG de Strike, Jack Mallers, a déclaré que ce lien ne se limitait pas à récompenser vos influenceurs préférés des médias sociaux. Voici ce qu’il voulait dire…

Comme indiqué sur le Power Lunch de CNBC, les utilisateurs de Twitter pouvaient déjà donner des pourboires avec des systèmes plus conventionnels dans l’application Cash de Square et Venmo de PayPal. Par conséquent, Bitcoin Lightning offre-t-il quelque chose de sensiblement différent par rapport à cela ?

Mallers dit oui parce que Bitcoin Lightning est le seul réseau mondial que Twitter intègre. Tous les pays ne prennent pas en charge l’application Cash et Venmo, mais Strike est accessible à tous avec un smartphone, quel que soit l’endroit où ils vivent.

En combinant cela avec Twitter, l’une des principales plates-formes de médias sociaux, Mallers a déclaré que vous obteniez une perturbation des paiements à l’échelle mondiale.

Dernièrement, les régulateurs américains ont lancé une puanteur, rappelant aux utilisateurs de crypto les implications de l’utilisation d’actifs numériques, en particulier comme monnaie.

Cependant, Mallers a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’un problème concernant les astuces Twitter, car les utilisateurs ne manipulent jamais Bitcoin. Développant davantage, il a déclaré que les gens devaient séparer l’actif Bitcoin du réseau Bitcoin.

Dans le cadre de l’infrastructure de Strike, les utilisateurs ne s’interfaceront que dans leur devise locale, mais le réseau Bitcoin Lightning transportera les informations.

« Ce que nous faisons chez Strike, c’est que nous séquestrons et réglons la valeur à l’échelle mondiale, instantanément et sans frais. Et vous permet d’interfacer avec juste des dollars, juste des yens japonais, juste des euros. Donc en fait, dans le produit Twitter Tips aujourd’hui, et au fur et à mesure de son déploiement, personne ne touche Bitcoin.