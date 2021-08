Jack Miller bat Quartararo en FP3

28/08/2021 à 12:46 CEST

.

l’australien Jack Miller battre les français Fabio Quartararo par seulement 29 millisecondes dans le FP3 du Grand Prix MotoGP de Grande-Bretagne à Silverstone. Miller a établi un meilleur temps de 1: 59.288 dépasser Quartararo, qui avec une entorse à la cheville au pied gauche était l’un des rares coureurs de la catégorie et le seul parmi les plus rapides, qui n’a pas pu abaisser son record de la journée de vendredi.

Avant de démarrer le FP3, le premier blessé avait déjà eu lieu, celui de l’italien Lorenzo Savadori qui, avec une grande fierté, a essayé de piloter son Aprilia RS-GP, mais à la fin de la journée il a reconnu qu’il n’était pas dans la meilleure condition physique après la fracture de la malléole droite survenue lors de l’accident spectaculaire qu’il a subi avec le L’Espagnol Dani Pedrosa, testeur de chez KTM, sur le circuit Red Bull de Spielberg.

Marc Marquez, qui a également subi une chute très dure hier, a mis du temps à rattraper son retard, bien qu’à la fin de la séance, il se soit “réveillé” pour passer sous les deux minutes et entrer directement en Q2 avec le dixième meilleur temps. son compatriote Alex Rins, vainqueur en 2019, il n’a pas eu cette chance et dans l’un de ses derniers tours lancé il s’est retrouvé au sol, dans le virage fatidique douze et condamné à passer par la Q1 alors qu’il était quinzième.

L’Espagnol Jorge Martin a obtenu la quatrième place devant l’Italien “Pecco” Bagnaïa et de Pol Espargaro, qui s’est montré plus efficace et plus performant qu’en d’autres occasions avec sa nouvelle moto. Italien Valentino Rossi Il a été particulièrement actif et efficace puisqu’il a atteint le top cinq des feuilles de temps bien qu’il ait finalement terminé septième, juste devant Joan Mir, le sud-africain Reliure Brad et de l’espagnol Marc Marquez.

Ils ont été exclus des pilotes Q2 comme Johann Zarco, Takaaki Nakagami, Cal Crutchlow, remplaçant de l’Espagnol Maverick Viñales dans l’équipe officielle Yamaha, et de l’Espagnol Alex Marquez, Alex Rins ou Iker Lecuona.